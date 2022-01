Kate Middleton a « calmé » William pendant son « année d’enfer », dit un ami – « Steely » | Royaume-Uni | Des nouvelles

le Duchesse de Cambridge qui célèbre aujourd’hui ses 40 ans, a été saluée pour sa détermination et sa loyauté inébranlables. Après s’être rencontrés à l’Université de St Andrews en 2001, le duc et la duchesse de Cambridge font partie des hauts et des bas de la famille royale depuis de nombreuses années.

Un ami proche du couple a déclaré au Sunday Times : « Kate a un moyen de calmer William et sait être vraiment affectueux et doux.

« Mais elle lui est fidèle à 100% et a une tige d’acier dans le dos quand elle doit faire face à des choses désagréables. »

Un autre ami, cette fois proche de William, a déclaré à la publication: « Il a eu un an d’enfer et elle a été fantastique pour le soutenir. »

L’année dernière a été particulièrement mouvementée pour la famille royale ayant fait face aux retombées du départ des Sussex de la firme, à la mort du prince Philip et aux craintes soudaines pour la santé de la reine.

Avant l’interview d’Oprah Winfrey l’année dernière, William aurait été « étourdi » de « sa tête dans tous les sens », furieux que son frère et sa belle-soeur aient visé sa femme et sa famille mais Kate a réagi différemment.

Une source proche des Cambridges a déclaré au Sunday Times : « Dans les jours qui ont suivi l’interview, sa priorité était William, pas ce qu’elle ressentait à propos de ce que Harry et Meghan avaient fait.

«Elle s’est concentrée sur le soutien personnel de William dans ce qui a été une période vraiment triste de sa vie.

« Elle n’a jamais prédit le degré de brouille entre eux. »

LIRE LA SUITE: La fureur de Sussex alors que Meghan se traînait dans une rangée furieuse de Kate

« J’ai été touché par son accueil chaleureux et amical et enchanté par ses yeux brillants qui reflétaient la beauté de son âme et son sourire montrant la générosité de son cœur.

« Ce fut pour moi une expérience profonde et riche, un moment inoubliable.

« J’ai rencontré une personne merveilleuse, une personne qui, avec son énergie positive, peut apporter de l’espoir au monde entier. »