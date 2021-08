Kate Middleton a confié à Queen qu’elle était seule avec le prince George | Royale | Nouvelles

Katie Nicholl a déclaré au documentaire de True Royalty, Kate Middleton: Heir We Go Again: “Kate avait une conversation avec la reine au cours de laquelle elle a confié qu’elle avait découvert qu’elle était seule avec George et qu’elle n’avait pas de nounou à temps plein ni d’infirmière de maternité. , très dur”.

Dans les premiers mois qui ont suivi la naissance du prince George, le couple a décidé de ne pas engager une nounou.

Au lieu de cela, les parents pour la première fois ont emménagé chez les parents de Kate, Carole et Michael, afin qu’ils puissent aider avec le nouveau-né.

Comme d’autres parents, le couple a trouvé que l’adaptation à la vie avec un nouveau-né était difficile et accablante, et la duchesse a cherché du réconfort auprès de la reine, mère de quatre enfants,

La duchesse aurait parlé des difficultés à jongler entre les besoins d’un nouveau-né et les engagements professionnels.

Le prince William et Kate voulaient être très impliqués dans l’éducation de leurs enfants et offrir une enfance relativement normale à leur progéniture de trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – quelle que soit leur position dans la lignée de succession au trône. .

Katie, qui est la rédactrice royale de Vanity Fair, a poursuivi en disant: “William et Kate voulaient être des parents actifs, et ils l’ont fait jusqu’en septembre, puis ils ont recruté une nounou”.

Les Cambridges ont nommé Maria Borrallo à cette époque, qui reste aujourd’hui la nounou des trois enfants.

Malgré la nomination d’une nounou, les enfants de Cambridge passent toujours beaucoup de temps avec leurs grands-parents adorés Carole et Michael, ce qui confère une certaine normalité à la vie du royal.

Katie a réitéré ce fait en déclarant :

“L’une des choses qui permet à William et Kate d’être si ordinaires est la présence des Middleton dans leur vie.

“Il y a un tel attrait, mais je suis une maman tellement pratique, et quoi que vous fassiez, vous voulez vous assurer que vous faites le meilleur travail possible pour vos enfants.”

Tout au long de son mandat royal, la duchesse de Cambridge a montré que les causes impliquant les enfants lui sont très chères, et en juin de cette année, elle a annoncé son projet The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Le programme entend « faire prendre conscience et agir sur l’impact extraordinaire de la petite enfance, afin de transformer la société pour les générations à venir ».

Le programme s’appuie sur les travaux menés par la duchesse au cours des neuf dernières années, en examinant comment les expériences de la petite enfance peuvent devenir la racine de problèmes répandus dans la société, tels que les luttes contre la toxicomanie et l’itinérance.

Le site Internet de la Fondation déclare : « Son Altesse Royale est engagée dans cette cause cruciale, mais ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons apporter un changement positif et durable pour les générations à venir ».