Kate Middleton «a dépassé la« grossièreté »du prince Harry avec une« immense dignité »| Royal | Nouvelles

L’expert royal Angela Levin a déclaré à talkRADIO que la duchesse de Cambridge n’avait pas l’air rancunière alors qu’elle s’approchait du prince Harry pour “briser la glace” entre le duc de Sussex et son mari, le prince William. Le commentateur royal a également félicité Kate comme étant “ remarquable ” pour s’être éloignée de la conversation afin de permettre aux frères de parler.

Mme Levin a déclaré: “Catherine, la duchesse de Cambridge s’est directement approchée du prince Harry et lui a demandé ce que c’était.

«Elle était bavarde, elle était vivante, elle n’avait pas l’air de ressentiment.

«Mon Dieu, ils ont été si impolis à son égard, mais elle s’est élevée au-dessus avec une immense dignité.

«Son langage corporel était amical, naturel, détendu.

«Puis le prince William, son mari, les a rejoints et elle est descendue remarquablement sur le trottoir, laissant les deux frères sur le trottoir.

“Elle s’est progressivement reculée et a parlé à Sophie, comtesse de Wessex.”

Le commentateur royal a ajouté: «C’était très subtil et elle a continué à chercher pour voir s’ils allaient bien.

“Le plus dur est de briser la glace, cela a brisé la glace et leur a permis de parler lors d’une journée très émouvante et ensoleillée.”

Le prince Philip est décédé le 9 avril 2021, à l’âge de 99 ans.

Le duc d’Édimbourg aurait eu 100 ans en juin 2021.

La reine et le prince Philip se sont mariés en novembre 1947, cinq ans avant qu’elle ne devienne monarque.

Cette semaine, la reine aura 95 ans alors que le monarque fête son premier anniversaire depuis la mort du prince Philip.