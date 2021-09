Kate Middleton a des gestes codés «sensibles» pour ses enfants | Royale | Nouvelles

Avec George, Charlotte et Louis à surveiller lors de toute apparition publique royale, on ne peut qu’imaginer la préparation et l’éducation que les trois enfants doivent subir pour rester aussi calmes que leurs parents. Mais les enfants resteront des enfants comme l’a déclaré le Dr Rebecca Chicot, experte en développement de l’enfant et en parentalité. The Sun.

Analysant le langage corporel des Cambridges avec leurs enfants lors de rassemblements officiels, l’expert concède : “Il est très difficile pour un parent d’avoir à s’occuper de lui en public.”

Le Dr Chicot interprète les gestes de Kate Middleton envers ses enfants comme “sensibles” et “chauds”.

“Elle semble douée pour établir un contact chaleureux comme un” toucher à la tête “, ce qui est une belle connexion”, dit-elle.

“Elle se met à leur niveau pour leur parler mais les laisse être des enfants. Elle a un bel équilibre de sensibilité et de limites douces.”

“Elle ne s’attend pas à ce qu’ils se comportent comme de petits adultes et sait que les enfants passent par des étapes parfaitement naturelles comme des crises de colère.”

La duchesse a même mis en place un code secret avec ses enfants.

En leur disant “Prenons une pause”, elle voulait en fait dire “calmez-vous”, ce qui semble beaucoup plus facile à dire à la fois dans l’espace public et privé.

“C’est ce qu’on appelle un style parental autoritaire qui est maintenant encouragé”, explique le Dr Chicot.

“Quand Charlotte était contrariée, elle s’est mise à lui parler doucement. Cela montre de la fermeté et de la chaleur – ni cajole ni fâché”, a déclaré l’expert parental.

Bien qu’elle soit ferme avec sa progéniture, Kate a déclaré à un parent du Henry Fawcett Children’s Centre de Londres que sa partie préférée d’être maman était “de se faire des câlins de ses enfants”, selon le Daily Mail.

Passer du temps à l’extérieur dans la nature semble également faire partie du livre de jeu de Kate pour éviter les crises de colère.

S’exprimant sur le podcast Happy Baby Happy Mum, elle a déclaré: “En tant qu’enfants, nous avons passé beaucoup de temps à l’extérieur et c’est quelque chose qui me passionne vraiment.”

“Je pense que c’est tellement bon pour le bien-être physique et mental et pour jeter ces bases.”