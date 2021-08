Kate Middleton a dévoilé ses inquiétudes lors de son premier Noël à Sandringham | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Cambridge a raconté à ITV son premier Noël éprouvant pour les nerfs au domaine de Sandringham, où elle ne savait pas quoi offrir au monarque. Elle a décidé de faire quelque chose de fait maison.

« J’ai pensé : ‘Je vais lui faire quelque chose.’ Ce qui aurait pu très mal tourner », a déclaré Kate dans le documentaire d’ITV Our Queen At Ninety.

Elle a décidé de faire de la reine un chutney maison à partir de la recette de sa grand-mère.

« J’étais un peu inquiet à ce sujet, mais j’ai remarqué le lendemain qu’il était sur la table.

“Je pense qu’un geste aussi simple m’a beaucoup aidé et je l’ai remarqué depuis qu’elle l’a fait à de nombreuses reprises et je pense que cela montre juste sa prévenance, vraiment, et son souci de s’occuper de tout le monde.”

Alors que Kate aime préparer les desserts pour la famille, ses enfants aimeraient cuisiner eux-mêmes.

Le prince George, huit ans, et la princesse Charlotte, six ans, font équipe dans la cuisine pour préparer des repas pour toute la famille.

Kate a visité l’école primaire Lavender à Londres et a parlé à Matthew Kleiner-Mann, directeur général de l’Ivy Learning Trust, des talents culinaires de ses trois enfants.

“Elle nous disait à quel point ses enfants adorent cuisiner et comment ils cuisinent pour elle”, a-t-il déclaré à Hello!

“Ils ont fait des pâtes au fromage l’autre jour”, se souvient-il.

« On mélange la farine, on y met le lait et le beurre.

“Et ils font des salades et des trucs.”