Kate Middleton «a dû intensifier son jeu» pour sauver l’avenir de la monarchie après la bombe du Sussex | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a eu des relations avec le public dans son style récent, a affirmé Eloise Moran, auteur du lookbook Lady Di. S’adressant au podcast Royally Us de Us Weekly, Mme Moran a déclaré: « Je pense qu’avec tout ce qui s’est passé dans la famille royale cette année, ils n’ont pas eu la meilleure année en termes de scandale après scandale.

« L’interview de Meghan et Harry, je pense que c’était une bombe géante et je pense que cela a réveillé la famille royale.

« Il y avait beaucoup de questions sur leur pertinence et je pense qu’ils ont réalisé que l’accent devrait vraiment être mis sur William et Kate qui sont plus jeunes et à qui les gens s’identifient beaucoup plus.

« Je pense que cela se reflète vraiment dans ses vêtements, elle a dû intensifier son jeu cette année.

« Elle semble beaucoup plus confiante dans son style, elle est vraiment affinée sur ce sujet. »

Kate se tournerait vers une personne extérieure à la famille royale pour se confier à la suite des plaintes portées contre elle par Meghan Markle, a-t-on affirmé.

La duchesse était profondément « bouleversée » après avoir été entraînée dans l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

La duchesse de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey que Kate l’avait fait pleurer avant son mariage après que des histoires aient suggéré que c’était Meghan Markle qui avait fait pleurer Kate.

L’expert royal Neil Sean a affirmé que Kate s’était tournée vers son frère pendant ce temps.

Des informations avaient circulé avant les noces des Sussex selon lesquelles Meghan avait laissé Kate en larmes lors de l’essayage de la robe de demoiselle d’honneur de la princesse Charlotte – mais Meghan a dit à Winfrey que « l’inverse » s’était produit.

Meghan a déclaré qu’elle ne partageait pas les informations comme étant « dénigrantes » – et a décrit Kate comme une « bonne personne » – mais a ajouté qu’il était « vraiment important que les gens comprennent la vérité ».

Meghan a déclaré que Kate s’était excusée et lui avait acheté des fleurs, ajoutant qu’elle lui avait pardonné.

Elle a déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion: « Le récit avec Kate, qui ne s’est pas produit, était vraiment, vraiment difficile et quelque chose qui … je pense que c’est à ce moment-là que tout a vraiment changé. »

Winfrey a pressé Meghan: « Alors précisément, avez-vous fait pleurer Kate? »

Meghan a dit « non » et lorsqu’on lui a demandé d’où venait cette histoire et s’il y avait eu une situation où Kate « aurait pu pleurer », Meghan a répondu: « Non, non, l’inverse s’est produit. Et je ne dis pas cela pour être désobligeant envers n’importe qui, parce que c’était une semaine très difficile du mariage, et elle était bouleversée par quelque chose, mais elle l’a reconnu et elle s’est excusée et elle m’a apporté des fleurs et une note pour s’excuser, et elle a fait ce que je ferais si je savais que je ‘ J’ai blessé quelqu’un, n’est-ce pas, pour en assumer la responsabilité. »