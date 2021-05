Kate Middleton a envoyé un message caché à Meghan Markle lors des funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

Kate a été vivement félicitée pour son apparence sombre lors des funérailles du duc d’Édimbourg le mois dernier, de nombreux fans et commentateurs affirmant qu’elle avait l’air plus que prête à assumer la responsabilité de devenir reine. La commentatrice Jenny Eclair a déclaré que la duchesse “avait l’air encore plus magnifique que le jour de son mariage”, et la comédienne aimait penser que Kate envoyait à sa belle-sœur un message caché avec son sang-froid sans faille.

Écrivant dans une colonne pour The Independent, Mme Eclair a expliqué comment son opinion sur Kate avait augmenté de façon spectaculaire cette année et a déclaré que la duchesse était devenue “une nouvelle Kate plus intéressante”.

La comédienne a déclaré que son intérêt pour la royale avait été piqué pour la première fois lorsqu’elle a rendu hommage à Sarah Everard en mars et a été encore plus impressionnée par la façon dont elle s’était composée lors des funérailles du prince Philip.

Elle a écrit: “La prochaine fois que Kate a vraiment attiré mon attention, c’était lors des funérailles du prince Philip, où elle est apparue comme étant la meilleure que j’ai jamais vu quelqu’un regarder un enterrement, en partie une diva de feuilleton / une femme fatale, avec un soupçon de Daphné. Le personnage du Maurier se mêle au mix.

«Elle était encore plus magnifique que le jour de son mariage.

“Pour ceux d’entre nous qui ont tendance à fabriquer un récit autour d’une image, il y avait une partie fantaisiste de moi qui ne pouvait s’empêcher d’imaginer que Kate envoyait à Meghan absente et très enceinte un signe ‘V’ invisible depuis le étapes du château de Windsor à Los Angeles.

«Kate, semble-t-il, ne va pas se permettre, ni William ni ses enfants, de se faire marcher dessus. Elle se défend.

La duchesse de Sussex n’a pas assisté aux funérailles du duc le mois dernier, car ses médecins ne lui ont pas donné le feu vert.

Meghan, 39 ans, est fortement enceinte de son deuxième enfant et lors de sa conversation avec Oprah Winfrey, elle a révélé que la petite fille devait être “en été”.

JUST IN: Queen perd son sang-froid avec Charles – «Mettre la fierté avant la monarchie!

La princesse Anne, le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex, auraient effectivement ignoré Harry lorsqu’ils se sont retrouvés face à face pour la première fois en plus d’un an.

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, en a discuté et a déclaré: «Nous avons lu que Harry était choqué par l’accueil glacial qu’il a reçu de certains membres de la famille royale.

«Certains lui ont littéralement tourné le dos.

«Il a été stupéfait par cela – je ne sais pas pourquoi cela a été une surprise pour lui.

«Il doit lui être venu à l’esprit à quel point il est figé, comment il a tourné le dos à son ancienne vie.

“Il y a une suggestion que quand il est revenu il y a quelques semaines, il s’est souvenu de son ancienne vie.”