Kate Middleton a été «auditionnée» par le prince William pour son rôle de royal senior, expert en revendications | Royal | Nouvelles

Le maintenant duc et la duchesse de Cambridge ont conservé une relation amoureuse pendant près de 10 ans avant de se marier en avril 2011, mais un expert royal a suggéré que Kate ait été auditionnée pour le rôle. S’exprimant sur Le jour où Will et Kate se sont mariés sur ITV, l’expert royal Robert Lacey a expliqué la nécessité du processus.

«On a dit que William auditionnait Catherine pour son futur rôle», a déclaré M. Lacey.

«Et je pense qu’il y a une vérité là-dedans.

«William est le futur roi de Grande-Bretagne et du Commonwealth et, qu’on le veuille ou non, une partie de son travail consistait à choisir une épouse qui ferait bien le travail.

Ce mois marquera le dixième anniversaire de mariage du couple royal, qui partage désormais trois enfants.

Bien que mariés heureux maintenant, leur relation n’était pas parfaite au début, car le couple s’est brièvement séparé en 2007.

L’expert royal, Katie Nicholls, a déclaré: «C’est William qui est à l’origine de cette scission.

«Kate voulait un sentiment d’engagement et à ce moment-là, William n’a pas été en mesure de le lui donner.

M. Lacey a ajouté à cela dans son livre de 2020, Battle of Brothers, affirmant que William avait largué Kate par téléphone.

Les Cambridges n’ont pas encore annoncé comment ils prévoient de célébrer leur dixième anniversaire de mariage, mais compte tenu des restrictions de verrouillage actuelles, il est probable qu’il s’agisse d’un événement à échelle réduite.