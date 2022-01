Kate Middleton a « grandi dans son rôle » alors qu’elle se prépare pour une étape importante « Impressionnante » | Royale | Des nouvelles

Kate Middleton comparée à Diana par Ingrid Seward

Kate a été félicitée par un photographe qui, comme la duchesse, a représenté des survivants de l’Holocauste au début de 2020 pour une exposition sombre et poignante. La duchesse de Cambridge, a déclaré la photographe Jillian Edelstein, a assumé le devoir de rendre hommage à certains de ceux qui ont réussi à échapper à la persécution nazie.

Et elle l’a fait avec « positivité », a déclaré le photographe professionnel.

Après avoir noté que le travail public de Kate est « intégré dans sa vie quotidienne », Mme Edelstein a déclaré au magazine People: « Il y a ces histoires difficiles et elles doivent être constamment racontées, de peur que nous n’oubliions.

« Peut-être que c’est d’avoir des enfants, c’est ce sens, la connaissance de la façon dont la vie peut tourner en un instant et c’est ce que ces histoires peuvent raconter avec tant de force.

« Elle a grandi dans son rôle.

Kate arrivant à l’Imperial War Museum en novembre (Image: PA)

Kate a de nouveau rencontré Steven Frank en novembre de l’année dernière (Image: PA)

« Je ne me sentais pas fatigué, je n’avais pas l’impression que c’était une corvée, mais c’était intégral et avec joie et intégrité.

« Il y avait un sentiment d’elle – je veux dire, vous pensez en quelque sorte à la princesse Diana et à la princesse du peuple, mais elle se sentait tellement dans l’instant et tellement concentrée et engagée.

« C’était tellement impressionnant, vraiment. »

Kate est passée derrière la caméra en janvier 2020, avant les commémorations du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz, pour prendre des portraits des survivants de la Shoah Steven Frank et Yvonne Bernstein.

Kate avec Yvonne Bernstein et sa petite-fille (Image: PA)

Après les avoir représentés avec leurs petits-enfants, Kate a déclaré : « Les atrocités atroces de l’Holocauste, qui ont été causées par le mal le plus impensable, pèseront à jamais dans nos cœurs.

« Pourtant, c’est si souvent à travers l’adversité la plus inimaginable que les personnes les plus remarquables s’épanouissent.

« Malgré un traumatisme incroyable au début de leur vie, Yvonne Bernstein et Steven Frank sont deux des personnes les plus positives que j’ai eu le privilège de rencontrer. »

En parlant de l’importance de laisser un témoignage des atrocités du régime nazi, Kate a également reconnu que la collaboration avec eux avait eu un impact majeur sur elle.

Kate est une photographe amateur (Image : PA)

Kate aura 40 ans dimanche (Image: PA)

Elle a poursuivi: « Ils reviennent sur leurs expériences avec tristesse mais aussi avec gratitude d’avoir été parmi les quelques chanceux à s’en sortir.

« Leurs histoires resteront avec moi pour toujours.

« Bien que j’aie eu la chance de rencontrer deux des rares survivants, je reconnais que tout le monde à l’avenir ne pourra pas entendre ces histoires de première main.

« Il est vital que leurs souvenirs soient préservés et transmis aux générations futures, afin que ce qu’ils ont vécu ne soit jamais oublié. »

Arbre généalogique de Kate Middleton (Image : EXPRESS)

La duchesse a de nouveau rencontré M. Frank et Mme Bernstein en novembre de l’année dernière, lorsque l’Imperial War Museum a dévoilé l’exposition Generations: Portraits Of Holocaust Survivors – qui présentait également le travail de Kate et Mme Edelstein.

Dans un moment émouvant lors de ses retrouvailles avec les survivants, la duchesse a embrassé M. Frank.

Kate, qui est connue pour être une photographe amateur, a réalisé un autre projet axé sur la photographie en 2020, lorsqu’elle a lancé le concours Hold Still pour inviter les gens à dépeindre la vie en Grande-Bretagne pendant le verrouillage.

Les remarques de Mme Edelstein interviennent alors que la duchesse se prépare à atteindre un anniversaire marquant.

Kate arrivant à l’abbaye de Westminster en décembre (Image: GETTY)

Dimanche, Kate aura 40 ans – un moment qu’elle devrait marquer en privé avec sa famille.

Une source a déclaré au Mirror: « C’est une occasion très réduite cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille.

« Bien sûr, elle est consciente de la situation actuelle. Elle sera entourée de ses proches et c’est tout ce qui compte. »