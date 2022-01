Kate Middleton a l’air royale et radieuse dans les portraits de son 40e anniversaire

Quarante et fabuleux !

En l’honneur de Kate MiddletonPour son 40e anniversaire ce dimanche 10 janvier, le palais de Kensington a publié trois nouveaux portraits de la duchesse de Cambridge, majestueuse et plus radieuse que jamais dans trois robes Alexander McQueen différentes.

Photographe Paolo Rovers tourné les photos à Kew Gardens à Londres en novembre dernier et elles entreront dans la collection permanente de la National Portrait Gallery, dont Kate est la patronne.

Dans une image, Prince Williaml’épouse et la mère de le prince Georges, 8, Princesse Charlotte, 6 et le prince louis, 3 ans, porte une robe rouge asymétrique à volants avec des poches et des boucles d’oreilles en diamant de Reine Elizabeth IIcollection de. Sur une autre photo, Kate porte une robe blanche à volants et des boucles d’oreilles en diamants et perles ayant appartenu à feu Princesse Diana. Une troisième image la montre vêtue d’une robe blanche à épaules dénudées avec des liens sur les côtés. Sur les trois photos, les cheveux de la duchesse sont coiffés en vagues aérées.