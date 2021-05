Kate Middleton a mis de côté son «ressentiment personnel» pour «dépasser» les affirmations de Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Parmi les nombreuses déclarations choquantes faites lors de leur conversation, le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé que la future reine consort avait fait pleurer sa nouvelle belle-sœur. Leurs commentaires sont venus en réponse à d’intenses spéculations médiatiques à l’époque du mariage des Sussex en 2018 selon lesquelles Meghan, 39 ans, avait fait pleurer Kate de suite sur la robe de demoiselle d’honneur de la princesse Charlotte.

Mais le couple, qui s’est enfui en Californie pour vivre une vie «privée» l’année dernière, a rejeté cela lors de leur entretien informel – où ils ont également soulevé des allégations de racisme auprès de la famille royale.

Le prince William a par la suite insisté publiquement sur le fait que sa famille n’était «vraiment pas» une famille raciste.

Harry, 36 ans, a retrouvé sa famille quelques semaines à peine après l’interview extrêmement controversée pour assister aux funérailles du prince Philip.

Meghan, qui est fortement enceinte, n’a pas pu se présenter sur avis médical.

«Mettant de côté tout ressentiment personnel qu’elle pourrait encore ressentir à propos de la révélation télévisée de deux heures de Harry et Meghan, Kate a fait de son mieux pour essayer de tracer un chemin vers la réconciliation entre les frères.

«Peu de gens l’auraient blâmée pour avoir donné à Harry l’épaule froide, pourtant elle a clairement résolu que la situation devait être apaisée plutôt qu’aggravée.

Son collègue expert royal Christopher Wilson a également partagé son point de vue sur les actions de Kate lors des funérailles du duc d’Édimbourg au château de Windsor le mois dernier.

Il a déclaré au magazine qu’il croyait que la décision de Kate d’entamer une conversation avec Harry montrait qu’elle n’était pas «impressionnée» par le drame créé par Megxit.

Leur conversation a conduit les frères autrefois proches à avoir une conversation en tête-à-tête alors que la famille s’éloignait du service de la chapelle St George.

Il a dit: «Je pensais que c’était tout à fait spontané et intelligent de faire parler les deux frères.

“C’était un geste habile qui montre que la duchesse n’est pas intimidée par tout ce qui se passe.”

Avant de se retirer en tant que royal senior, Harry entretenait une relation extrêmement étroite avec Kate.

Il l’a même décrite une fois comme la sœur qu’il n’a jamais eue.

Ils ont participé ensemble à un certain nombre d’engagements conjoints et ont uni leurs forces pour lancer leur organisation de santé mentale, Heads Together.

Quand Harry vivait au palais de Kensington, il passait beaucoup de temps dans l’appartement des Cambridges, et Kate lui préparait souvent le dîner.

Elle aurait été toujours disponible pour lui offrir des conseils, surtout en matière d’amour et de romance.

Une source a déclaré au Daily Mail: “Kate a une relation tout à fait différente avec Harry qu’elle n’a avec William.

«Harry fait appel à son côté plus idiot parce qu’il est insouciant, libre de ses pieds et aime les plaisanteries.

“Il trouve les choses amusantes chez les gens et le dit.”