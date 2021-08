Kate Middleton «a mis du temps à trouver ses marques» avec une nouvelle entreprise à poursuivre en tant que reine | Royale | Nouvelles

in

L’homme de 39 ans a épousé le prince William, chéri de l’université, en avril 2011 à l’abbaye de Westminster. Les commentateurs notent les nombreuses qualités qu’elle possède en tant que future reine, soulignant son stoïcisme et sa campagne percutante. ‘Kate: A Young Queen In Waiting’ est un nouveau documentaire partagé sur Real Royalty.

Il comprend les points de vue de différents experts royaux, tels que Katie Nicholl, correspondante de Vanity Fair, qui a suivi le voyage de la duchesse de Cambridge.

Mme Nicholl a rejoint Kate pendant son travail de campagne, y compris en 2020 lorsque la mère royale de trois enfants s’est fixé pour objectif d’améliorer la vie des enfants dans leurs premières années.

En juin 2021, Kate a lancé le Royal Foundation Center for Early Childhood.

La duchesse a passé neuf ans à étudier la manière dont les expériences vécues à un très jeune âge influencent les comportements plus tard dans la vie.

Il s’agit notamment de la toxicomanie, de l’éclatement de la famille, d’une mauvaise santé mentale, du suicide et de l’itinérance.

Et Mme Nicholl a vu Kate visiter un centre pour enfants à Cardiff dans le cadre de la cause.

Elle a raconté au documentaire: “J’étais avec Kate pendant une journée à Cardiff alors qu’elle visitait un centre pour enfants.

«Elle a vraiment une affinité naturelle avec les jeunes enfants. Un peu comme le prince Harry – chaque fois que vous étiez dans une pièce avec Harry et des enfants, il éclairait simplement la pièce. Et Kate est la même.

«Elle sait exactement comment être avec les petites personnes. Elle oublie les caméras, elle n’est pas du tout gênée, elle se met à genoux, elle s’engage à la hauteur des yeux.

Le correspondant royal de Vanity Fair a ajouté: “Cela m’a vraiment frappé de travailler avec elle, de la suivre ce jour-là: ce n’est pas seulement un arrêt en attendant le prochain projet. Non, c’est sa campagne pour le reste de sa vie.

“Il lui a fallu du temps pour trouver ses marques, mais maintenant elle a vraiment trouvé cette direction non seulement en tant que duchesse de Cambridge, mais pour son avenir en tant que princesse de Galles et plus tard en tant que reine consort.”

Richard Kay, rédacteur en chef du Daily Mail, a ajouté: «La façon dont Diana s’est mise au niveau d’un enfant pour qu’elle puisse regarder les yeux dans les yeux avec les enfants, alors que les membres de la famille royale jusque-là baissaient la main et regardaient les enfants, et les enfants devraient lever les yeux.

“C’est quelque chose que Kate et William ont commencé à faire, ils mettront un point d’honneur à se mettre au niveau des yeux d’un enfant.”