Kate Middleton a peut-être soigneusement chronométré le message d’anniversaire d’Archie pour «éviter l’attaque du Sussex» | Royal | Nouvelles

Le fils de Meghan Markle et du prince Harry, Archie, fête aujourd’hui son deuxième anniversaire et a reçu un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux de sa famille en Angleterre. La reine et les Cambridges n’ont pas perdu de temps ce matin et ont partagé leurs messages d’anniversaire avec des photos d’enfance d’Archie. La reine, 95 ans, a envoyé son message sur le compte Twitter officiel de la famille royale à 7h14 BST, tandis que le duc et la duchesse de Cambridge ont publié le leur à 8h20.

Meghan et Harry vivent actuellement aux États-Unis et le décalage horaire de sept heures signifie que leur fils Archie aurait reçu les messages respectifs à peine 14 minutes et 80 minutes après son deuxième anniversaire.

Bien qu’Archie ait très probablement dormi à l’époque et n’ait vu les messages que le matin, l’expert royal Angela Levin a suggéré à la famille royale de l’avoir fait pour éviter une réaction des fans du duc de duchesse de Sussex.

Dans un message sur Twitter, elle a écrit: «Les Cambridges et Queen ont souhaité à Archie un joyeux 2e anniversaire.

«Je me demande s’ils ont diffusé le message tôt pour éviter une autre attaque du Sussex.»

La reine a accompagné son message avec la première photo prise de Meghan, Harry et Archie.

Sur Twitter, le message disait: «Je souhaite aujourd’hui à Archie Mountbatten-Windsor un très joyeux 2e anniversaire.»

Kate et William ont choisi de partager une jolie photo de famille du baptême d’Archie.

Sur leur compte Twitter du palais de Kensington, Kate et William ont déclaré: «Nous souhaitons à Archie un très joyeux 2e anniversaire aujourd’hui.»

Meghan et Harry ont ravi les fans royaux ce soir en publiant une nouvelle photo de leur fils.

«Et avec cette intention, nous vous invitons à contribuer tout ce que vous pouvez – si vous en avez les moyens – pour apporter des vaccins aux familles des régions les plus vulnérables du monde.

«Pour un don de seulement 5 dollars, vous pouvez couvrir le coût d’une dose pour une personne dans le besoin.

“Et parce que nous avons pu obtenir un soutien correspondant de la part d’un certain nombre d’organisations, ces 5 que vous donnez se transformeront automatiquement en 20 dollars – couvrant le coût de quatre doses.”