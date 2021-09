Kate Middleton a peut-être vaincu «l’allergie» l’empêchant de pratiquer son sport royal préféré | Royale | Nouvelles

in

Mais après avoir discuté avec quelqu’un des moyens de traiter cette allergie, il semble que la duchesse puisse reprendre le sport qu’elle aime le plus tôt possible. En 2009, la duchesse a révélé qu’elle était allergique aux chevaux, ce qui rendait difficile la pratique de son sport bien-aimé, le polo.

Lors d’une conversation avec l’auteur australien Kathy Lette lors d’un match de polo, on a demandé à la duchesse pourquoi elle ne pratiquait pas ce sport elle-même, ce à quoi elle a répondu : “Je suis allergique aux chevaux”.

En 2011, Clarisa Ru, épouse du président du Santa Barbara Polo Club, Wesley Ru, a déclaré à PEOPLE que Kate tentait de surmonter son allergie.

La duchesse utilisait un moyen d’exposition pour le contrer – également connu sous le nom d’immunothérapie.

Mme Ru a déclaré: «J’ai eu la chance d’avoir une conversation avec Kate.

« J’ai demandé si elle aimait le polo avant de rencontrer William. Elle a dit non.

« Mais elle monte à cheval depuis un certain temps et elle espère jouer au polo un jour.

“Elle a dit:” Je suis en fait allergique à eux, mais plus on passe de temps avec eux, moins on devient allergique “.”

Le NHS dit que l’immunothérapie pourrait être un moyen efficace de surmonter l’allergie – en disant que « recevoir de petites doses occasionnelles de l’allergène » « aidera votre corps à s’habituer à l’allergène afin qu’il n’y réagisse pas si sévèrement ».

La duchesse n’a pas encore été photographiée à cheval, mais si le conseil du NHS est quelque chose à suivre, il ne faudra pas longtemps avant qu’elle ne soit de retour en selle.

Bien que le polo soit le numéro un sur la liste des sports préférés de la duchesse, Mme Middleton est connue pour assister régulièrement à un certain nombre d’événements sportifs au fil des ans.

C’est en quelque sorte une tradition pour le prince William et Kate, tous deux âgés de 39 ans, d’assister à Wimbledon en été au fil des ans.

Le duc et la duchesse ont même été repérés cette année lors du prestigieux tournoi remporté par Novak Djokovic.

Le duc et la duchesse étaient également présents pour l’Euro 2020, le stade de Wembley étant au centre de la scène à l’occasion de la finale.

Après un effort courageux de l’Angleterre, le duc et la duchesse auraient sans aucun doute été déçus – bien que fiers – alors que les Trois Lions se sont écrasés aux tirs au but contre l’Italie.