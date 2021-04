Kate Middleton «a poussé William dans un coin» alors qu’elle exigeait «plus d’engagement» | Royal | Nouvelles

Kate Middleton: les commentaires de Cressida Dick discutés par des experts

William et sa femme Kate, duchesse de Cambridge, devraient fêter ce mois-ci leur 10e anniversaire en tant que couple marié. Depuis leur mariage en 2011, les Cambridges sont allés s’établir fermement parmi les membres les plus populaires de la famille royale, juste derrière la reine. Bien qu’ils semblent être encapsulés dans une romance réconfortante, William et Kate ont également enduré leurs difficultés relationnelles, y compris lors de leur séparation temporaire en 2007.

Les rapports suggèrent que William ne savait pas s’il était prêt à s’engager dans un mariage, car les spéculations entourant sa fréquentation avec Kate se développaient.

Mais alors que William poursuivait sa formation dans l’armée, Kate lui aurait dit qu’il devait accorder plus d’attention à leur relation, au moment de leur séparation.

William a commencé sa carrière militaire en 2006 et a été admis à l’Académie royale militaire de Sandhurst, et partira en 2013.

Selon Katie Nicholl, cependant, son rôle militaire a exercé une pression sur William et l’a forcé à choisir entre passer du temps à Londres avec sa famille ou rester dans sa caserne avec ses nouveaux amis.

Kate Middleton « a poussé William dans un coin » alors qu’elle exigeait « plus d’engagement » (Image: GETTY)

S’exprimant sur le documentaire William et Kate Into the Future de 2011, elle a déclaré: « Je pense que Kate l’a poussé dans un coin. Je pense qu’elle voulait un peu plus d’engagement. William travaillait dur dans l’armée, très occupé – il avait des examens, une formation .

«Il était très impliqué dans ses engagements militaires. Et je pense qu’en même temps, il leur était devenu de plus en plus difficile de passer du temps ensemble.

«William passait du lundi au vendredi à la caserne de Bovington, donc son temps était complètement occupé par des engagements militaires, et le week-end, il finissait par rester avec ses amis, ses nouveaux amis de l’armée.

« Il ne voulait pas retourner à Londres chaque week-end. »

Dans le passé, William a parlé de ses rôles militaires et des conséquences néfastes pour sa santé mentale.

Le principal des difficultés qu’il a rencontrées est survenu lorsqu’il a été embauché comme pilote pour l’East Anglian Air Ambulance en 2014, où il était basé à l’aéroport de Cambridge.

En s’adressant aux médecins, aux conseillers et aux premiers intervenants plus tôt cette année, aux côtés de Kate, William a souligné à quel point il était important pour les personnes occupant ces postes d’obtenir du soutien.

Un clip a montré à William: «Ce que j’ai remarqué lors de mon bref passage à piloter l’ambulance aérienne avec l’équipe, c’est que lorsque vous voyez tant de morts et tant de deuil, cela a un impact sur la façon dont vous voyez le monde.

« Cela a un impact sur votre propre vie et votre propre vie de famille parce que c’est toujours là. »

Parallèlement aux pressions qu’il a ressenties au cours de sa carrière, William a également été poussé par la reine et son mari, le prince Philip, à choisir qui il épouserait.

L’expert royal Camilla Tominey a affirmé que la reine elle-même voulait également que William s’assure que sa future relation ne suivait pas le même chemin que celui de son père Charles.

Mme Tominey a noté pendant le documentaire qu’après que William et Kate aient ravivé leur romance, ils « devaient décider où ils allaient ».

Elle a déclaré: «De toute évidence, c’est très différent pour eux de mener une relation sous le regard des médias, et avec tous les pièges de la vie de William en tant que deuxième sur le trône.

«Nous comprenons qu’il a pu avoir des doutes, est-ce que Kate était la bonne pour lui?

«De toute évidence, il ne veut faire aucune erreur comme son père l’a fait avant lui.

« Il y a de la pression sur lui de la part de la reine et du prince Philip, car ils ne veulent plus de divorces dans la famille royale. »

Mme Tominey a ajouté: « Je pense qu’il y a beaucoup de points d’interrogation qui pèsent sur leur relation, dont ils ont juste besoin de prendre un peu de temps, de s’emparer et de vraiment décider qu’ils voulaient être ensemble. »