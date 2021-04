Kate Middleton a reçu le «sceau d’approbation royale» de la reine | Royal | Nouvelles

Des membres de la famille royale ont assisté à des funérailles allégées samedi après la mort du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans plus tôt ce mois-ci. La duchesse de Cambridge portait un collier tour de cou en perles emblématique avec des boucles d’oreilles en diamant et en perles de la collection Queen’s.

Daniela Elser, chroniqueuse royale australienne, a déclaré que les bijoux étaient un sceau d’approbation «inestimable» de Sa Majesté.

Elle a écrit sur news.com.au: «S’il y avait le moindre doute sur les sentiments de la reine à propos de sa petite-fille, alors le tour de cou à quatre rangs de perles et les boucles d’oreilles en diamant qui ont été portés par Kate et qui lui ont été prêtés par Sa Majesté, a servi de sceau inestimable d’approbation royale.

«Le tour de cou a été commandé par la reine dans les années 70 et en 1982, Diana, princesse de Galles, a enfilé la pièce pour un banquet pour la famille royale néerlandaise.

Selon les experts, les perles détiennent une tradition royale historique remontant à des milliers d’années.

Leslie Field, l’auteur de The Queen’s Jewels, a déclaré à PEOPLE: “Les perles sont traditionnelles pour les reines depuis mille ans – il n’y a jamais eu de reine qui ne portait pas de perles.

«Ils étaient rares, beaux et brillants et plus vous les portez, plus ils deviennent lustrés.»

Les perles sont également souvent appelées «bijoux de deuil» à travers une tradition qui remonte à la reine Victoria.

Après la mort de son mari, le prince Albert, la reine a porté du noir pendant 40 ans.

Les relations entre le prince Harry et son frère le prince William auraient été tendues depuis l’entretien révélateur des Sussex avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Le duc de Sussex est retourné au Royaume-Uni la semaine dernière pour assister aux funérailles aux côtés des Cambridges.

Mais la duchesse a mis de côté «quels que soient ses sentiments personnels pour le bien de la Couronne et de la famille à un moment critique», explique l’expert royal.

Elle a ajouté: «À l’instar de la reine mère lors du Blitz de Londres, cet altruisme contribuera grandement à gagner le respect du public et à ajouter un minimum de dignité indispensable aux procédures après les ructions crasseuses des deux dernières années.»