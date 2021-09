Kate Middleton a rejeté l’engagement sportif du prince William “Je le croirai quand je le verrai” | Royale | Nouvelles

Kate a eu une réaction hilarante après que son mari, le prince William, a exprimé son intention de courir un marathon lors d’un engagement, selon Sean Fletcher de Good Morning Britain. M. Fletcher a assisté à un événement à l’Institute of Contemporary Arts de Londres au début de 2017, organisé par le duc et la duchesse de Cambridge et le prince Harry dans le cadre de leur initiative Heads Together.

M. Fletcher, qui, quelques mois plus tard, a participé au marathon de Londres à l’appui du diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif de son fils, a rappelé les conversations qu’il avait eues avec les Cambridges lors de l’événement.

Il a déclaré: “J’ai discuté avec le prince William et il a promis qu’il courrait un marathon au Kenya un jour.”

Mais Kate, en plaisantant, a ignoré la déclaration du duc après que M. Fletcher le lui eut signalé.

Il a rappelé la duchesse en plaisantant: “Je le croirai quand je le verrai.”

Sur une note plus sérieuse, M. Fletcher a également rappelé à quel point le duc de Cambridge avait été “compréhensible” lorsqu’il avait entendu parler de la santé mentale de son fils.

Il a déclaré: “C’est tout nouveau pour moi – j’apprends très vite à cause de la situation de mon fils.

“La compréhension de William était incroyable, mais aussi sa sympathie et son empathie avec moi. Il m’a posé beaucoup de questions.

“Je ne l’ai jamais rencontré auparavant, mais c’est un homme si chaleureux. Comme deux pères qui parlent ensemble.”

Le prince Harry, William et Kate ont lancé Heads Together en 2016 pour mettre en lumière les problèmes de santé mentale et éliminer la stigmatisation qui les entoure.

Malgré la remarque brutale de Kate, ni le duc ni la duchesse de Cambridge ne seraient autorisés à courir un marathon en raison de problèmes de sécurité.

Le journaliste Bryony Gordon se souvient avoir demandé à Kate en 2017 si elle participerait au marathon de Londres, qui cette année-là présentait Heads Together comme organisme de bienfaisance de l’année.

Kate a répondu: “Oh non, la sécurité et tout ça.”

Ce à quoi Bryony a déclaré avoir répondu de manière taquine: “Si je peux faire le marathon, vous le pouvez.”

Alors que cela susciterait des problèmes de sécurité si des membres de la famille royale couraient un marathon, la sœur de Kate, Pippa Middleton, était libre de participer à sa première course au Kenya en 2015.

Tout comme Pippa, Kate est connue pour aimer le sport et a récemment démontré son amour pour les activités physiques.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une visite dans le Lake District, elle s’est jointe à un groupe de cadets de l’Air de la RAF pour voir les diverses activités qu’ils entreprennent.

La duchesse sportive s’est essayée à la descente en rappel, comme l’a rapporté le cadet de l’air Itelouwa Odipe, 13 ans.

Rappelant la conversation qu’il a eue avec Kate avant qu’elle n’essaie de descendre en rappel, il a déclaré: “Elle était sur le point de descendre en rappel et j’étais la prochaine dans la file, alors elle m’a demandé si je voulais y aller avant elle.

“J’avais un peu peur alors j’ai dit non.

« Elle a dit que si je le faisais, elle me retrouverait là-bas.

Après sa tentative réussie, l’adolescente a rencontré à nouveau la duchesse, qui lui a dit que la descente en rappel était “vraiment bonne” et qu’il “devrait l’essayer”.

Il a poursuivi: “Je pense qu’elle était très gentille. Même si elle est une altesse royale, elle fait toujours des choses que les humains normaux font.”

Au cours de la même visite, Kate a également été photographiée en train de faire du vélo de montagne avec les adolescents.

Plus tôt cette semaine, Kate a rejoint des stars du tennis britanniques qui ont triomphé à l’US Open, dont Emma Raducanu, au National Tennis Center de Roehampton et a joué un match de double avec elles.

Et hier, alors qu’elle et William visitaient le City of Derry Rugby Club, le couple a rejoint un match de rugby.