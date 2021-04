Kate Middleton a salué «l’intervention diplomatique» qui «a sauvé la mise» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a rejoint sa famille samedi pour les funérailles du prince Philip. Le duc de Sussex n’est pas retourné au Royaume-Uni depuis plus d’un an après avoir déménagé aux États-Unis avec sa femme Meghan Markle.

Les relations entre le prince Harry et son frère le prince William auraient été tendues depuis l’entretien révélateur des Sussex avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Le duc a déclaré à l’animateur de l’émission de discussion américaine que son frère et son père étaient «piégés» dans la famille royale.

Après les funérailles de samedi, Kate Middleton, William et Harry ont été filmés en train de bavarder alors qu’ils quittaient la chapelle St George.

La duchesse de Cambridge a été vue en train de parler à Harry alors que la famille royale quittait l’église.

William et Kate ont ensuite marché de chaque côté du duc de Sussex avant que la duchesse ne se sépare, semblant laisser les frères bavarder seuls.

La commentatrice royale Daniela Elser suggère à Kate de «briser la glace» en discutant d’abord avec Harry.

Écrivant dans une colonne sur news.com.au, elle a ajouté: «La scène entière aurait pu se dérouler en moins de trois minutes mais, ne vous y trompez pas, il y avait énormément de choses à cheval sur ce bref intermède public; plutôt, l’intervention diplomatique de Kate a sauvé la mise et a empêché la triste sortie de dérailler complètement.

Mme Elser a expliqué que Kate a fait preuve d’un «vrai leadership» en mettant de côté les prétendues tensions.

Kate pense que la rupture entre les deux frères est «incroyablement triste».

Une source a déclaré au Telegraph: “Étant si proche de ses propres frères et sœurs, Pippa et James, et ayant été témoin de première main du lien spécial entre William et Harry, elle a trouvé toute la situation difficile et bouleversante.”

La source a ajouté: “C’est certainement quelqu’un qui évite les conflits et espère apaiser les tensions.”