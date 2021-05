Kate Middleton a salué une «ancre» royale pendant la pandémie alors que la duchesse «passait à l’action» | Royal | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a récemment publié un best-seller avec le livre Hold Still qui détaille 100 photos de la Grande-Bretagne pendant le verrouillage du coronavirus. Le projet de photographie a commencé il y a un peu plus d’un an lorsque Kate s’est associée à la National Portrait Gallery pour lancer l’entreprise créative. Les animateurs de podcast Royally Obsessed Rachel Bowie et Roberta Fiorito ont discuté de l’impact de Hold Still dans leur dernier épisode où ils ont loué le rôle de la duchesse dans la capture de l’esprit de la nation pendant Covid.

Mme Bowie a déclaré aux auditeurs: “Il y a un an, mai 2020, Kate nous a tous soulevés pour la première fois pendant le verrouillage avec le projet de photo communautaire Hold Still et cela faisait partie de son patronage avec la National Portrait Gallery.

«Je pense juste à cela, tu sais que Kate est vraiment passée à l’action à un moment où nous reconnaissions tous que ce que nous vivions était quelque chose pour les livres d’histoire.

«Et maintenant, avec le lancement de son livre, elle a en fait créé un livre d’histoire avec les 100 photos des finalistes.

“Au total, il y a eu 31 000 soumissions et Kate et l’équipe de juges l’ont réduit à 100 photos présentées dans le livre.”

Mme Fiorito, co-animatrice, a ajouté: «Cette collaboration avec la National Portrait Gallery ne fait que la préparer pour avoir une plate-forme aussi énorme et une si grande réussite.

«Je veux dire que nous avons vu ces panneaux d’affichage autour de Londres et de toute l’Angleterre en fait des photos qu’ils ont choisies.

«Donc je pense que c’était tellement merveilleux, je ne peux pas croire que cela fait déjà un an qu’ils ont lancé ce projet.

Hold Still s’est classé numéro un sur la liste des ventes d’Amazon le jour de la sortie du livre.

“On a donc l’impression d’avoir reçu des mises à jour tout au long de sa progression.

“Donc, c’est quelque chose qu’elle veut vraiment que nous sachions.”

Parmi les clichés pris pour le projet figuraient des infirmières de première ligne endormies ainsi que des scènes de famille partagées par des membres ordinaires du public.

Réfléchissant à la panoplie d’images capturées lors de la sortie du livre, la duchesse de Cambridge a déclaré: «Vous vous sentiez comme si vous aviez vécu l’expérience. C’est le pouvoir de la photographie. »