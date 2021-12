Kate Middleton a snobé l’invitation à Noël de la reine: « Seulement quand elle avait une bague » | Royale | Des nouvelles

Le cabinet passe traditionnellement Noël et le Nouvel An dans le domaine de la reine à Norfolk, à Sandringham House. La plupart des années, Sa Majesté invite également ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants à la rejoindre au palais de Buckingham pour un déjeuner avant Noël. Cela donne au monarque une chance de voir les membres de la famille incapables de se rendre à Sandringham le jour de Noël.

Cette semaine, cependant, la reine a annulé le déjeuner traditionnel d’avant Noël au milieu des craintes d’une augmentation des cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni.

La décision aurait été une précaution car la variante Omicron se propage à travers le pays et met en danger les préparatifs de Noël pour tout le monde.

Pour le jour de Noël, Kate et le prince William devraient toujours participer aux célébrations de Noël de la reine avec leurs trois enfants.

Au fil des ans, les Cambridges ont partagé leur temps pendant la période des fêtes avec leurs deux familles.

Pourtant, un livre de 2020 affirme que Kate a refusé sa toute première invitation qu’elle a reçue de la reine pour célébrer Noël avec le cabinet.

Dans « La bataille des frères », M. Lacey affirme que lorsque le monarque a invité pour la première fois Kate à se joindre au déjeuner de Noël traditionnel de la famille royale en 2006, la jeune femme de 24 ans a refusé.

M. Lacey, qui travaille comme consultant historique sur « The Crown » de Netflix, a affirmé que Kate voulait attendre qu’elle soit fiancée à William avant de participer aux célébrations festives de la famille royale.

L’historien a dit : «[Kate] n’irait à Sandringham le jour de Noël que lorsqu’elle était fiancée et qu’elle avait une bague pour le prouver.

Depuis lors, le couple royal a partagé son temps entre chacune de leurs familles à Noël.

En 2018, Kate, William et leurs trois jeunes enfants ont profité de Noël avec les Middleton.

Interrogée sur ses projets de Noël, la mère de Kate, Carole Middleton, a déclaré au Telegraph : « J’essaie de ne pas être trop fixée en ce qui concerne l’emploi du temps.

« En général, on va à l’église le matin, puis on se balade, on ouvre quelques cadeaux.

“Ensuite, champagne et saumon fumé pour le déjeuner et le repas principal de Noël le soir mais avec de jeunes petits-enfants, nous allons peut-être avancer et le manger à l’heure du déjeuner.”

Lorsque la famille royale est réunie à Sandringham, elle échange généralement ses cadeaux la veille de Noël, pour honorer son héritage allemand.

Selon le site officiel de la royauté : « La veille de Noël, la famille royale disposera ses cadeaux sur des tables à tréteaux et échangera ses cadeaux à l’heure du thé.

Ils suivraient également une tradition dans laquelle ils s’offrent chacun un cadeau de plaisanterie.

L’un des cadeaux préférés du prince Charles aurait été un siège de toilette en cuir blanc de la princesse Anne.

Kate aurait également donné une fois au prince Harry un kit « Grow Your Own Girlfriend ».

