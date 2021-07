Kate Middleton a stupéfié les observateurs royaux lorsqu’elle a embrassé Roger Federer TROIS fois | Royale | Nouvelles

in

Roger Federer “pas le joueur qu’il était”, déclare Rupert Bell

La légende du tennis suisse joue aujourd’hui sur le Court Central contre l’Italien Lorenzo Sonego. La duchesse de Cambridge s’auto-isole actuellement après être entrée en contact avec une personne testée positive pour Covid-19 et manquera donc malheureusement le match d’aujourd’hui. Ce sera décevant pour elle car, en tant que patronne du All England Lawn Tennis and Croquet Club, elle est un visage familier dans la Royal Box.

Elle a déjà assisté à plusieurs reprises au tournoi cette année, aux côtés du Duc de Kent, qui est le Président de l’organisation.

Federer est un ami proche de Kate depuis de nombreuses années et a même donné à Prince George une leçon de tennis privée chez les parents de Kate à Bucklebury.

Plus tard, il a décrit George comme un « garçon adorable » et qu’il montrait déjà de grandes compétences en tant que joueur.

En 2017, Kate a encouragé Federer à remporter son huitième titre record à Wimbledon contre le Croate Marin Cilic.

Kate a embrassé Roger Federer trois fois après sa victoire il y a quatre ans (Image: GETTY)

Kate, duchesse de Cambridge embrassant Roger Federer sur la joue (Image: The Sun)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont rejoint la première ministre de l’époque, Theresa May, et d’autres visages célèbres pour regarder l’impressionnante exposition.

Kate a ensuite stupéfait les fans royaux en donnant à Federer non pas un, pas deux, mais trois baisers de félicitations.

Feder a ensuite serré la main du mari de Kate, le prince William.

Avant de rencontrer le couple royal, la star du tennis a embrassé sa femme Mirka, qui était également dans la foule.

Kate remet la plaque de finaliste à Federer en 2019 (Image: GETTY)

Wimbledon a tweeté: “Câlins, bisous et poignées de main de la royauté et de la famille pour le champion de Wimbledon.”

Kate portait une délicate robe blanche de style tennis traditionnel avec un ourlet à fleurs et des lunettes de soleil sombres alors qu’elle était assise à côté de William dans la Royal Box cette année-là.

Elle a associé la robe estivale à un sac fourre-tout blanc Victoria Beckham et à un badge de cravate vert et violet, censé être porté par les membres du All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Elle l’a accompagné de nouvelles boucles d’oreilles, qui seraient le “Temple du Ciel” de Cassandra Goad sous les cheveux nouvellement coupés.

William et Kate à Wimbledon en 2017 (Image : GETTY)

Pendant ce temps, la mère de Kate, Carole, sa sœur Pippa et son frère James étaient assis dans les sièges bon marché.

Pippa a enfilé une robe similaire à celle de sa sœur, un numéro floral jusqu’à la cheville, et James a été vu portant un plateau de Pimms jusqu’aux sièges pour sa sœur et sa mère.

Le maire de Londres Sadiq Khan et des célébrités de premier plan, dont Hugh Grant, Eddie Redmayne et Bradley Cooper, ont rejoint les Cambridges dans la Royal Box.

L’ancien chef de l’Ukip et du Brexit Party, Nigel Farage, portait un costume pâle à fines rayures pour l’occasion et était convaincu que Federer prendrait le titre, déclarant: “Comme j’avance dans les années, je dois soutenir le vétéran.”

L’ancien président de la Chambre des communes, John Bercow, n’a pas caché son soutien à la star, portant un t-shirt de marque «RF» et une casquette assortie.

M. Bercow, accompagné de sa femme Sally, a déclaré qu’il était “absolument” certain que Federer gagnerait et a ajouté qu’il le soutiendrait “à 100% et bruyamment”.

Sir Cliff Richrd a été aperçu vêtu d’un costume de couleur sarcelle et Michael McIntyre a été vu en train de discuter avec Justin Rose avant le match.

Le comédien s’est présenté avec sa femme Kitty et a déclaré: «Je soutiens le même joueur que 99,98% des personnes devant vous soutiennent – ​​en dehors des personnes de la famille Cilic immédiate.

“Je sais de bonne foi que certains membres de la famille Cilic soutiennent Federer.”

Stormzy a été photographié sur un banc à l’extérieur du court central et il s’est préparé à rejoindre les parieurs pour le match final.

Cette année, il y a un nouveau type d’électricité autour de Wimbledon, car les fans de tennis ont raté le tournoi l’année dernière au milieu de la crise actuelle des coronavirus.

Le concours fait partie du programme pilote du gouvernement visant à réintroduire des événements de grande envergure.