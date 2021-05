Kate Middleton a une «séquence de survie impitoyable» qui la rend «bien adaptée» à la vie royale | Royal | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a épousé le deuxième héritier du trône, le prince William, le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster. Depuis qu’ils ont rejoint le cabinet, des observateurs royaux et des initiés ont félicité Kate pour sa capacité à s’adapter à la vie sous les projecteurs.

Une source a déclaré au magazine Tatler l’année dernière: «Dans le palais, vous entendez de nombreuses histoires du personnel disant que tel ou tel est un cauchemar et se comporte mal, mais vous n’entendez jamais cela à propos de Kate.

«C’est pourquoi elle est si bien adaptée. Elle garde la tête baissée parce que le prix d’être reine est si grand.

«Elle se modèle sur la reine et parle maintenant comme la reine.»

Le mois dernier, les Cambridges ont célébré leur dixième anniversaire de mariage.

LIRE LA SUITE: Les fans de Kate Middleton félicitent la future reine pour sa chasse au livre surprise

En 2007, le couple a fait une pause l’un de l’autre pendant quelques mois.

Plus tard en 2010, lorsque le couple a annoncé ses fiançailles dans une interview, William a déclaré: «Nous étions tous les deux très jeunes, c’était à l’université.

«Nous nous trouvions tous les deux comme tels et nous étions des personnages et des trucs différents.

«Nous essayions vraiment de trouver notre propre chemin et nous grandissions, c’était un peu d’espace et un peu de choses comme ça et ça a marché pour le mieux.

Depuis leur mariage royal, les Cambridges ont eu trois enfants ensemble: le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.