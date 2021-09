Kate Middleton aborde les allégations de grossesse lors de la dernière sortie avec le prince William | Royale | Nouvelles

in

Kate Middleton et William visitent l’université d’Ulster en Irlande

Kate et le prince William ont visité Derry-Londonderry pour la première fois hier. Leur premier arrêt était le campus Magee de l’Université d’Ulster, où ils ont rencontré des étudiants et du personnel.

Une partie de leur visite du campus a pris part à l’événement Culture Shock organisé par l’Union des étudiants.

Cet événement a été créé pour aider les étudiants locaux et internationaux à s’adapter à la vie étudiante et à découvrir la musique, la nourriture, les boissons et la culture traditionnelles d’Irlande du Nord.

Lors de la visite de l’événement prévu, Kate et William se sont vu offrir des boissons alcoolisées, notamment du whisky et de la Guinness.

Le duc de Cambridge a opté avec enthousiasme pour l’esprit, en déclarant: “Maintenant, nous parlons, je vais opter pour un whisky.”

D’un autre côté, la duchesse a ramassé une demi-pinte de Guinness et a applaudi avec son mari et les étudiants.

En choisissant de boire de l’alcool en public, Kate a annulé les spéculations qu’elle avait gardées hors de la vue du public pendant l’été parce qu’elle souffrait de nausées matinales typiques du premier trimestre de grossesse.

Quelques experts royaux avaient déjà rejeté les spéculations que Kate et William prévoyaient d’avoir un quatrième bébé.

Plus tôt ce mois-ci, avant que Kate ne retourne au travail, le commentateur royal Russell Myers a déclaré à Today Australia : « Je pense que la duchesse n’est pas enceinte, je pense que certaines personnes se sont demandé où était Kate ?

“Mais là où la vérité se trouve vraiment, c’est qu’ils ont été en vacances.”

Il y a deux semaines, un autre expert royal, Nick Bullen, a déclaré croire que Kate et William sont tous concentrés sur leur travail royal maintenant.

Il a déclaré au magazine Us : “Il y a quelques semaines, je déjeunais avec quelqu’un qui les connaît très, très bien tous les deux.

« Et ils sont vraiment concentrés, au cours des 12 prochains mois, sur leur travail.

« Ils auront tous les deux 40 ans l’année prochaine. Ils ont vraiment envie de faire la promotion de leurs associations, de leurs initiatives, de leur fondation.

“Je pense que pour eux, les 12 prochains mois sont consacrés au travail, pas à un nouveau bébé.”

Lorsqu’on lui a demandé sur quoi, selon lui, Kate et William concentreraient le plus leur attention au cours de l’année prochaine, M. Bullen a déclaré qu’il pensait qu’ils soutiendraient probablement la reine au milieu des célébrations de sa 70e année historique sur le trône.

Au cours des prochains mois, Kate et William continueront sûrement à travailler également sur leurs deux projets de création d’héritage.

En mai, Kate a lancé le Royal Family Center for Early Childhood, pour approfondir la compréhension de la petite enfance, son impact sur le développement des enfants et ce qui peut être fait pour améliorer les expériences des jeunes.

Le prince William a lancé en octobre dernier le Earthshot Prize, un concours d’une durée de 10 ans récompensant chaque année cinq prix d’un million de livres sterling à des personnes qui présentent des solutions viables aux problèmes environnementaux.

Lors de leur visite en Irlande du Nord hier, Kate et William ont évoqué leurs enfants.

Le couple est allé au zoo pour enfants sur le campus, mis en place pour aider les étudiants à faire face à l’anxiété et au stress.

Là, Kate a ramassé une tarentule du nom de sa fille Charlotte – qui est célèbre pour sa fascination pour les araignées.

À son tour, le prince William tenait un python, qu’il a qualifié de “très cool”.

Il a ajouté: “George est obsédé par les serpents, il va être tellement contrarié qu’il a raté ça”.