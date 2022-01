Kate Middleton «absolument intimidée» par son futur rôle au milieu des appels pour qu’elle soit «la prochaine Diana» | Royale | Des nouvelles

Kate a commencé à planifier son approche du travail royal et à se préparer pour ses futurs rôles de princesse de Galles et de reine consort dès ses premiers jours en tant que membre de la famille royale. Et, il y a dix ans, elle était assez « intimidée » par la perspective de soutenir un jour le roi Guillaume en tant qu’épouse, selon un ami proche.

Se référant aux premières années de Kate en tant que duchesse, ils ont déclaré au magazine The Sunday Times: « Elle était absolument intimidée par cela et c’était parfois écrasant. »

L’ami a également noté qu’on s’attendait à ce que Kate devienne la prochaine princesse Diana et comble le vide que sa mort prématurée en 1997 avait laissé dans le pays et parmi les fans royaux.

Ils ont dit : « Tout le monde voulait qu’elle soit la prochaine Diana – les gens avaient ce trou de Diana dans lequel ils voulaient la mettre.

« Il y avait constamment ‘qu’est-ce qu’elle [campaigning] les problèmes vont être?' »

L’initié a affirmé que le duc de Cambridge était « protecteur » et a donné à Kate suffisamment de temps pour s’adapter à son nouveau rôle public et à sa nouvelle vie.

Ils ont déclaré: « William était protecteur en s’assurant qu’elle avait le temps et l’espace pour s’acclimater à la vie publique et ne se sentait pas sous pression. »

Kate a officiellement rejoint la famille royale en avril 2011, après avoir épousé le prince William.

Le couple n’a pas immédiatement rejoint le cabinet en tant que membres de la famille royale travaillant à temps plein, mais a établi sa vie de jeunes mariés à Anglesey, où William a travaillé comme pilote d’hélicoptère de recherche et de sauvetage de la RAF.

LIRE LA SUITE: La reine subit les contrecoups de la chevalerie de Blair de la part des « royalistes de longue date »

Ils ont ensuite déménagé à Norfolk, où le prince William a assumé le rôle de pilote d’hélicoptère à l’East Anglia Air Ambulance.

Il a officiellement renoncé à ce poste à l’été 2017 afin de soutenir pleinement la Couronne, quelques semaines avant que le prince Philip ne se retire de la vie publique.

Au cours de ses premières années en tant que duchesse, Kate a travaillé dans les coulisses sur des domaines d’intérêt, notamment la toxicomanie, la santé mentale et la petite enfance, et a frappé ses premiers parrainages.

Ce travail de fond a conduit à certains des projets de création d’héritage lancés ces dernières années par la duchesse, notamment la création du Royal Foundation Center for Early Childhood.

A NE PAS MANQUER

Kate a également mis à profit sa passion pour la photographie et son diplôme en histoire de l’art, devenant ainsi mécène de certains des musées et galeries les plus importants du pays.

Parmi eux, il y a la National Portrait Gallery, avec laquelle Kate a beaucoup collaboré au fil des ans.

En mai 2020, la duchesse a lancé Hold Still, un concours de photographie invitant les gens de tout le pays à soumettre des photos représentant la vie en Grande-Bretagne pendant le premier verrouillage.

La National Portrait Gallery inclura également dans sa collection permanente les trois derniers portraits publiés par le palais de Kensington à l’occasion du 40e anniversaire de la duchesse, tombé dimanche.

Les photographies, prises par Paolo Roversi en novembre à Kew Gardens, seront également incluses dans l’exposition « Coming Home » organisée par la galerie.

Cette initiative voit des portraits être exposés dans des zones proches du cœur des sujets.

Les photos de Kate seront montrées dans le Berkshire, où vivent ses parents, à Anglesey, où elle s’est installée pour la première fois avec le prince William, et à St Andrews, où elle a étudié et rencontré son mari.

M. Roversi a qualifié la prise de ces photos de « véritable honneur ».

Il a ajouté: « J’ai été ému par son accueil chaleureux et amical et enchanté par ses yeux brillants qui reflétaient la beauté de son âme et son sourire montrant la générosité de son cœur.

« Ce fut une expérience profonde et riche pour moi, un moment inoubliable.

« J’ai rencontré une personne merveilleuse, une personne qui, avec son énergie positive, peut apporter de l’espoir au monde entier. »