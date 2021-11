Kate Middleton aime parler aux mamans à l’école pour enfants – « Envie de réseaux de soutien » | Royale | Nouvelles

Selon une source royale, Kate Middleton, 39 ans, aime parler à d’autres parents aux portes de l’école londonienne fréquentée par le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte, 6 ans. George et Charlotte fréquentent l’école St Thomas de Battersea.

L’école indépendante, située à seulement cinq kilomètres de la maison des Cambridges à Kensington Palace, coûte 7 810 £ par trimestre pour un enfant aîné de la troisième à la huitième année.

Cependant, s’adressant au magazine OK à propos du duc et de la duchesse, une source royale a déclaré: « En raison de qui ils sont, William et Kate ont dû être des parents très organisés.

« Mais en tant que parents, Wills et Kate ont développé ce brillant talent de laisser autant qu’ils peuvent sembler spontanés et c’est ainsi que les enfants le voient. »

Les bonnes manières sont quelque chose que Kate s’assure de transmettre à ses enfants pour l’école.

La source a expliqué: « Les manières à table, les lettres de remerciement, les petites politesses sont imposées aux enfants pour qu’elles deviennent automatiques.

« Si George a été méchant, et il l’a été à l’occasion, Kate et William sont doués pour lui expliquer le bien et le mal de ce qui s’est passé. »

Le prince William et Kate s’assurent d’agir comme n’importe quel autre parent à l’école, en aidant aux événements scolaires et aux courses scolaires.

« Elle vient d’une famille solidaire, elle aime donc beaucoup les réseaux familiaux et les réseaux d’amis et d’organisations », a ajouté la source.

LIRE LA SUITE: Kate et le prince William se sont comportés «comme n’importe quel couple marié» pendant l’événement

Alors que George et Charlotte fréquentent St Thomas, le prince Louis, 3 ans, fréquente actuellement la Willcocks Nursery School à South Kensington.

La crèche a été créée en 1964 par Diana Willcocks et leur site Web indique :