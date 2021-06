Kate Middleton annonce un nouveau mécénat majeur – un message touchant pour la bonne cause | Royale | Nouvelles

Ce nouveau rôle est particulièrement poignant pour la duchesse de Cambridge, puisque The Forward Trust a fusionné avec Action on Addiction, l’un des premiers parrainages de Kate. Les associations caritatives ont uni leurs forces pour pouvoir faire face à la demande accrue d’aide résultant de la crise du COVID-19 et des blocages.

Parlant de leur union, Kate a déclaré: “Je suis ravie que The Forward Trust et Action on Addiction aient pris cette mesure audacieuse pour unir leurs forces et aider davantage de personnes, de familles et d’enfants à surmonter la dépendance.

“J’ai eu le privilège d’être mécène d’Action on Addiction pendant neuf ans et j’ai vu le travail de The Forward Trust à HMP Send à plusieurs reprises.”

Louant le travail accompli par le personnel et les bénévoles de ces organisations caritatives, Kate a ajouté : « Je suis continuellement frappée par la passion, l’expertise et l’engagement du personnel et des bénévoles, et en effet ce sont les conversations que j’ai eues avec des personnes et des familles touchées par la toxicomanie qui été une force motrice majeure dans mon travail en cours sur la petite enfance.

« Le lien entre les traumatismes de la petite enfance et la toxicomanie plus tard dans la vie étant de plus en plus compris, il est plus important que jamais de nous concentrer sur ces problèmes afin de créer une société plus heureuse, plus saine et plus stimulante. »

PLUS À VENIR