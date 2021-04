Kate Middleton apprend de Diana à être «très prudente» pour ne pas prendre les «feux de la rampe» de William | Royal | Nouvelles

La défunte princesse de Galles était aimée de nombreux fans royaux lors de son mariage avec le prince Charles. Selon le documentaire de 2017 de Channel 4 «La maison royale de Windsor», le prince Charles s’est senti éclipsé par Diana, ce qui était une raison pour laquelle il aimait Camilla car elle «était heureuse de rester dans l’ombre».

L’historien Dr Piers Brendon a déclaré au documentaire: «Charles s’est rapidement rendu compte que [Diana] faisait cela pour le surpasser et il lui en voulait, s’étant toujours lui-même occupé dans le passé sous les feux de la rampe.

Cependant, selon la biographe royale Penny Junor, la duchesse de Cambridge a peut-être appris une leçon importante du mariage de Diana avec Charles.

Elle a déclaré au Sunday Times: «Charles était prince de Galles et n’avait pas l’habitude de se faire retirer les feux de la rampe.

«Cela a causé d’énormes problèmes. Kate fait très attention à ne pas surpasser William.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec l’animateur américain de l’émission de discussion pour discuter de leur expérience en tant que membres de la famille royale après avoir quitté leurs fonctions l’année dernière.

Mme Junor a affirmé que Kate était plus «altruiste» que les Sussex.

Elle a déclaré: «Quand Harry et Meghan ont parlé à Oprah, ils étaient plus préoccupés par leur propre bien-être; tout était à leur sujet et cela a toujours été leur récit.

«Mais il y a une différence entre le service et le libre-service.

«Je sens que le vrai service consiste à faire les choses de manière désintéressée pour les autres. Je pense que c’est ce que Kate comprend.