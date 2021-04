Kate Middleton «aurait donné une tape sur l’épaule du prince William» s’il avait fait gaffe à Charles | Royal | Nouvelles

Kate Middleton: les commentaires de Cressida Dick discutés par des experts

Kate, la duchesse de Cambridge et William sont sur le point de commémorer leur anniversaire de mariage ce mois-ci alors qu’ils célèbrent 10 ans de mariage. Le couple est resté un phare de la romance tout au long de leur union de dix ans, malgré leur séparation il y a 14 ans, et a depuis accueilli trois adorables enfants dans le giron de Cambridge: le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. L’anniversaire verra leur relation revenir sous le microscope, avec des experts réfléchissant à la direction que prendra leur romance à partir d’ici.

Mais en 2007, lorsque le couple s’est temporairement séparé, William a été contraint de prendre une série de décisions concernant son avenir – et celui de Kate.

À ce moment-là, il a été mis sous pression pour trouver l’épouse parfaite de la reine, qui ne voulait plus que les relations royales se terminent par un divorce.

Et William lui-même, selon le documentaire d’Amazon Prime William et Kate dans le futur, ne voulait pas suivre les traces de son père, comme sa relation avec Diana qui a finalement échoué.

Il aurait également été prudent de ne pas faire une gaffe comme son père, lorsque Kate et William annonceraient leurs fiançailles en 2010.

Kate Middleton « aurait donné au prince William une tape sur l’épaule » s’il avait fait la même gaffe que Charles (Image: GETTY)

Kate Middleton « aurait donné au prince William une tape sur l’épaule » s’il avait fait la même gaffe que Charles (Image: GETTY)

Charles et Diana ont annoncé qu’ils étaient fiancés en 1981, mais dans une interview pour discuter de leur relation, le prince de Galles – alors âgé de 31 ans – a semblé se demander ce qu’était l’amour.

Au cours d’un clip, Charles a admis qu’il était « étonné » Diana était « assez courageuse pour me prendre », et lorsqu’on lui a demandé s’il était amoureux, Charles a ajouté: « Tout ce que signifie l’amour. »

Diana rit alors prudemment.

En examinant cette annonce de fiançailles par rapport aux fiançailles de Kate et William, Claudia Joseph, la biographe de la duchesse de Cambridge, a déclaré que la future épouse King aurait réagi différemment à Diana.

JUST IN: William lance un combat: le duc de Cambridge va remettre les pendules à l’heure

Kate Middleton « aurait donné au prince William une tape sur l’épaule » s’il avait fait la même gaffe que Charles (Image: GETTY)

Elle a dit: «Vous regardez en arrière ces photos de Charles et Diana et cet horrible commentaire qu’il a fait, quand il était nerveux à propos de ce que signifie l’amour.

«Vous pouvez imaginer que si William avait dit ça à Kate, elle lui aurait donné une tape intelligente sur l’épaule.

Kate a parlé franchement dans son entretien de fiançailles avec William à la BBC, et a noté comment « il nous a fallu un peu de temps pour nous connaître », ajoutant: « Mais nous sommes devenus des amis très proches très tôt. »

NE MANQUEZ PAS:

Pâques royale: comment Kate et William rendent Pâques magique pour les enfants [ANALYSIS]

William « n’est pas encore revenu » à lui-même « décontracté » après l’interview d’Oprah [INSIGHT]

Meghan a coincé Kate sur une réclamation en pleurs et savait qu’elle ne pouvait pas répondre [LATEST]

Kate Middleton « aurait donné au prince William une tape sur l’épaule » s’il avait fait la même gaffe que Charles (Image: GETTY)

La pression a toujours été sur William de trouver une femme, d’autant plus qu’il sera un jour monarque.

L’historien royal Robert Lacey a affirmé l’année dernière que William était «incertain» de sa relation avec Kate, qui sortait ensemble depuis environ six ans en 2007.

Les deux hommes s’étaient rencontrés à l’Université de St Andrews et avaient rapidement développé une amitié profonde, mais M. Lacey a déclaré que dans un appel téléphonique, cela avait pris fin.

Selon Us Weekly, il a déclaré: «Kate s’est excusée d’une réunion à Jigsaw, le magasin de mode avec lequel elle avait récemment commencé à travailler, pour prendre un appel de William dans une pièce hors de portée des autres acheteurs.

Kate Middleton « aurait donné au prince William une tape sur l’épaule » s’il avait fait la même gaffe que Charles (Image: GETTY)

« Elle a fermé la porte pendant plus d’une heure. Quand elle est sortie, elle était célibataire. »

Mais les rapports montrent que moins de trois mois plus tard, le couple a recommencé à se fréquenter et qu’il serait fiancé d’ici trois ans.

Au cours du documentaire, Katie Nicholl a également détaillé les autres pressions subies par William, car il a été contraint de choisir de passer du temps à Londres avec sa famille ou de rester avec ses nouveaux amis militaires, après avoir rejoint les forces armées.

Arbre généalogique royal (Image: EXPRESS)

S’exprimant lors de l’émission de 2011, elle a déclaré: « Je pense que Kate l’a poussé dans un coin. Je pense qu’elle voulait un peu plus d’engagement. William travaillait dur dans l’armée, très occupé – il avait des examens, une formation.

«Il était très impliqué dans ses engagements militaires. Et je pense qu’en même temps, il leur était devenu de plus en plus difficile de passer du temps ensemble.

«William passait du lundi au vendredi à la caserne de Bovington, donc son temps était complètement occupé par des engagements militaires, et le week-end, il finissait par rester avec ses amis, ses nouveaux amis de l’armée.

« Il ne voulait pas retourner à Londres chaque week-end. »