Kate Middleton aurait été « suspecte » de Meghan Markle avant sa rencontre

Lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont déclenché une romance pour la première fois à l’été 2016, un membre de la famille royale britannique aurait été sur ses gardes. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, aurait été « méfiante » à l’égard de l’actrice de Suits, qui allait épouser Harry en mai 2018, devenant officiellement une royale britannique.

Les allégations ont été soulevées dans le nouveau livre de l’auteur Christopher Andersen, Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan. Selon Anderson, Middleton, qui s’est mariée dans la famille royale avec son mariage en 2011 avec le prince William, aurait hésité à avoir un nouveau venu. Anderson a noté que Middleton est de nature très privée et « hésitait » à poursuivre une amitié avec Markle.

« Elle a hésité. Elle a un cercle d’amis très restreint. Elle ne laisse pas entrer beaucoup de gens », a écrit Anderson, selon Geo News. « Au dire de tous, elle est charmante et très intelligente. Mais elle se méfie également des étrangers. Elle a même retardé sa rencontre avec Meghan. Et je pense que cela a dérouté Meghan au début. Franchement, cela a dû l’insulter. Mais ils s’entendaient bien. »

Avance rapide de plusieurs années, cependant, et les choses entre les belles-sœurs royales sont tout sauf géniales, selon Andersen, qui a ensuite écrit : « Au début, elles étaient toutes connues sous le nom de » Les Fab Four « . Mais les choses ne sont plus aussi fabuleuses. » Tout observateur royal sait que la spéculation entoure l’état des Sussex et la relation des Cambridges depuis des années maintenant, avec des rumeurs d’une rupture commençant à peu près au moment où Harry et Markle ont annoncé en janvier 2020 qu’ils » prendraient du recul en tant que membres » supérieurs » de la famille royale » et à la place « travailler pour devenir financièrement indépendant, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la reine ». Au moment de cette annonce, des rumeurs ont commencé selon lesquelles il y avait un drame dans les coulisses, et ces rumeurs ne se sont amplifiées qu’en mars de cette année, lorsque Harry et MARkle ont rencontré Oprah Winfrey pour leur interview révélatrice, au cours de laquelle Harry a décrit sa relation. avec son frère aîné car il y a « de l’espace pour le moment ».

Dans les mois qui ont suivi cette interview, des rapports contradictoires sont apparus concernant la relation entre les Cambridges et les Sussex, bien que certains aient suggéré que les choses s’amélioraient. En août, une source a affirmé que les Fab Four « se parlaient fréquemment » et Harry est rentré chez lui au Royaume-Uni, où il a retrouvé son frère, à plusieurs reprises. Harry et Markle résident en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, après leur retraite en tant que membre royal.