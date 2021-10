Kate Middleton aurait peut-être subi une procédure cosmétique populaire, selon un expert – ‘Showstopper’ | Royale | Nouvelles

Pour l’experte en sourcils Laura Kay de Laura Kay London, la mère du prince George avait l’air « vraiment éthérée » grâce à son maquillage « anti-âge ».

Les sourcils de Kate, selon Mme Kay, étaient encore plus beaux que d’habitude, c’est pourquoi elle pense que la duchesse a essayé une procédure cosmétique populaire : le microblading.

« Kate est une vedette », a déclaré l’expert à MailOnline.

«Elle déborde de confiance et sera consciente des comparaisons directes que les gens feront à propos de sa robe Alexander McQueen qu’elle portait il y a une décennie.

« Le maquillage de Kate est frais avec un fard à joues rose pour modeler ses pommettes.

«Elle a de nouveau opté pour des yeux charbonneux profonds qui sont récemment devenus son look de prédilection lorsqu’elle fait une apparition publique.

Elle a ajouté: « Ce qui est plus visible, ce sont ses sourcils sombres.

« Les sourcils de Kate sont pleins et touffus et vous pouvez voir de fins poils sur les bords extérieurs de ses sourcils.

Selon l’institut de maquillage permanent Naomi Harriott dans le Kent, le coût moyen peut aller d’au moins 200 £ à 650 £, voire plus.

Les résultats sont semi-permanents, ce qui signifie que chaque traitement dure généralement entre 12 et 18 mois avant qu’une retouche ne soit nécessaire.

Les personnes qui ont troqué leurs crayons à sourcils contre du microblading l’ont fait car cela leur fait gagner du temps en se préparant le matin.

On ne peut qu’imaginer qu’une duchesse et une mère occupée aimeraient avoir une routine de beauté plus rapide chaque jour grâce au microblading.