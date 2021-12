Kate Middleton bat la princesse Beatrice, la princesse Eugénie et Sophie Wessex à la couronne royale | Royale | Des nouvelles

La duchesse a battu d’autres femmes royales éminentes dans une comparaison du nombre de hashtags royaux accumulés sur Instagram. En conséquence, Kate a été couronnée la femme royale la plus Instagrammable de tous les temps, selon de nouvelles recherches sur les tendances des médias sociaux.

Dans le classement couplé, le duc et la duchesse ont généré 2,2 millions de hashtags à eux deux.

Cependant, Kate a devancé son mari dans les sondages Instagram, générant à elle seule 1,3 million de hashtags.

Bien que le prince Harry et Meghan Markle se soient éloignés des Cambridges pour des résultats de couple, la duchesse de Cambridge est arrivée en tête de toutes les autres femmes royales senior.

Les experts en photographie Printique, examinant les hashtags Instagram de 24 des couples royaux les plus populaires au monde, extrayant des résultats non seulement pour les Sussex et les Cambridges, mais aussi pour d’autres membres de la famille royale aimés.

Parmi les autres membres de la famille royale classés figuraient les princesses Beatrice et Eugénie, ainsi que le prince Charles avec feu la princesse Diana et la duchesse de Cornouailles.

Instagram est devenu une plate-forme de plus en plus populaire utilisée par les membres de la famille royale pour atteindre leurs fans et promouvoir des causes qui leur tiennent à cœur.

Un porte-parole de Printique a commenté les résultats en déclarant : « Les couples royaux sont une source de fascination dans le monde entier, et ces données montrent à quel point ils peuvent exercer une influence en ligne.

Le duc et la duchesse de Sussex ont cultivé une base de fans importante et dévouée via leur compte Instagram, @SussexRoyal, qui a atteint 10 millions de followers.

Ils utilisent également le compte Instagram pour faire connaître les engagements royaux, tels que le service de chant festif organisé par la duchesse de Cambridge à l’abbaye de Westminster la semaine dernière.

La légende sur les images du duc et de la duchesse lors du service a expliqué en détail comment la célébration s’est déroulée « par des personnes inspirantes qui ont fait un effort supplémentaire pour leur communauté ces derniers temps ».

Cela a également été un moyen pour le futur roi, 39 ans, de promouvoir la sensibilisation à la santé mentale et à l’importance d’avoir des conversations productives sur la maladie mentale.

Le duc est récemment apparu dans un épisode de TimeToWalk, un podcast sur le bien-être d’Apple Fitness+, dans lequel il parlait franchement de sa famille et de sa routine pour rester équilibré.

Il comportait également plusieurs messages au nom de la duchesse de Cambridge autour de la promotion de l’éducation de la petite enfance et de l’offre aux enfants du meilleur départ possible dans la vie – une cause qui tient à cœur à la duchesse.

Le duc et la duchesse ont largement utilisé le compte au cours de l’automne et du début de l’hiver pour rehausser le profil de leur campagne d’action contre le changement climatique.

Ils ont publié plusieurs mises à jour de la conférence sur le changement climatique COP26, au cours de laquelle le prince William a prononcé un discours passionné devant les dirigeants mondiaux, les exhortant à « rendre l’impossible possible ».

Des photos des premiers Earthshot Awards en novembre, dirigés par le prince William pour récompenser les solutions les plus innovantes contre le changement climatique à travers le monde, ont également été diffusées sur la page Instagram de Cambridges.

Cela a également offert au couple royal la possibilité de partager un aperçu d’un côté plus intime de leur relation, en téléchargeant des photos des coulisses du couple que les fans royaux ne voient pas toujours.