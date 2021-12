Kate Middleton bat Meghan Markle à la couronne convoitée après avoir épaté à la première | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a été nommée la femme royale la plus en vogue de 2021 après qu’une robe qu’elle portait à la première de James Bond No Time To Die a été révélée comme la tenue royale la plus populaire de l’année dans une étude récente. Les recherches Google pour son look étaient de 1 328 % au-dessus du volume de recherche moyen annuel pour les tenues royales.

La mère de trois enfants a enfilé une robe Jenny Packham pour l’événement tapis rouge en septembre.

Kate portait une robe longue au sol ornée d’or éblouissant qui présentait une taille torsadée, une pléthore de paillettes dorées, une cape et des détails extravagants aux épaules.

La duchesse portait ses cheveux dans un style chignon chic et a accessoirisé la robe avec des boucles d’oreilles en disque d’or.

Kate a assisté à la première aux côtés de son mari, le prince William, 39 ans, le prince Charles, 73 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans.

Meghan Markle, 40 ans, avait la deuxième tenue la plus populaire de l’étude.

Après avoir quitté ses fonctions royales en mars, elle et son mari, le prince Harry, 37 ans, ont participé à une interview avec Oprah Winfrey.

Le look le plus populaire de la duchesse de Sussex était la robe longue fleurie Giorgio Armani qu’elle portait pour l’interview, qui a fait les gros titres à travers le monde en mars.

La robe a été recherchée pour 1,014 pour cent de plus que la moyenne pour les recherches de tenues royales.

La robe longue Ghost à fleurs de style bohème de 195 £ de Kate a entraîné une augmentation de 342% des recherches au-dessus du volume de recherche moyen pour les tenues royales.

Alors que la duchesse de Sussex a remporté la cinquième place avec sa robe rouge plongeante Carolina Herrera, portée lors du gala Salute to Freedom en novembre.

La robe de Meghan a vu l’intérêt pour les tenues royales exploser de 285%.

La recherche pour déterminer quelle tenue royale de 2021 a eu le plus d’impact a été menée par les spécialistes des paris SportsPub, qui ont analysé les données de Google Trends.

Commentant l’étude, un porte-parole de SportsPub a déclaré: « Ces données révèlent que Catherine s’appuie sur des éléments simples et affirmés qui peuvent résister à l’épreuve du temps, confirmant son statut d’icône de style.

« Il est également fascinant de voir l’influence que Meghan exerce sur l’industrie de la mode, avec très peu d’apparitions publiques cette année créant toujours un impact majeur en fonction des pièces qu’elle porte. »