Kate Middleton bat The Bench de Meghan sur la liste des best-sellers alors que les duchesses s’affrontent | Royal | Nouvelles

Le mois prochain, Meghan sortira son premier livre pour enfants, The Bench, et aurait été inspirée par le prince Harry et leur fils, Archie. Cependant, le livre sortira un mois après que Kate Middleton aura publié son propre livre, Hold Still.

Mais le livre de Kate – qui capture des photographies de la vie pendant la pandémie de coronavirus – est en plein essor dans les listes des best-sellers.

Le livre relié est actuellement numéro un sur la liste des best-sellers pour les portraits d’Amazon dans l’art, l’architecture et la photographie.

Hold Still: Un portrait de notre nation en 2020 est également numéro cinq sur la liste globale des best-sellers.

Coup dur pour Meghan, son livre – qui sortira le 8 juin – plane au numéro 24.

Le livre a déjà vu ses prix réduits sur Amazon et dans plusieurs magasins de détail, dans le but d’attirer plus d’acheteurs.

Initialement au prix de 12,99 £, Amazon, Waterstones et Foyles ont tous baissé le prix à 9,99 £.

D’autre part, Hold Still – qui sortira demain – est toujours vendu au prix fort chez Waterstones.

Amazon a également réduit le prix à 17,55 £.

«J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant que la mienne.»

Le livre, qui sera publié par Random House Children’s Books, est illustré par Christian Robinson.

Meghan a également raconté la version livre audio de l’histoire.

Un communiqué a déclaré: “Inspiré par son propre mari et son fils, les débuts de La duchesse de Sussex capturent de manière poignante la relation évolutive et croissante entre les pères et les fils et nous rappelle les nombreuses façons dont l’amour peut être façonné et exprimé dans une famille moderne. .

“The Bench évoque un profond sentiment de chaleur, de connexion et de compassion et donne aux lecteurs un aperçu des moments partagés et durables entre un groupe diversifié de pères et de fils – des moments de paix et de réflexion, de confiance et de foi, de découverte et d’apprentissage, et de réconfort durable. “

Cela vient après que Meghan ait fait plusieurs déclarations au sujet de sa belle-sœur lors de son entretien explosif avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Avant le mariage du duc et de la duchesse de Sussex en 2018, il a été affirmé que Kate avait été laissée en larmes par l’actrice de Suits après une dispute sur des robes de demoiselle d’honneur.

Cependant, lors de l’interview à la bombe de Meghan avec Oprah, elle a inversé l’histoire.

Meghan a déclaré au magnat des médias américains: “Quelques jours avant le mariage [Kate] était bouleversée par les robes de demoiselle d’honneur et cela m’a fait pleurer.

Meghan a déclaré que Kate s’était excusée plus tard et avait apporté des fleurs et qu’elle n’essayait pas de dénigrer la duchesse de Cambridge.