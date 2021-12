Kate Middleton « bouleversée » par la rupture en cours avec Meghan Markle et le prince Harry | Royale | Des nouvelles

Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique en janvier 2020, mais il y avait des rumeurs d’une rupture royale bien avant cela. Les gros titres indiquaient des tensions entre William et Harry au moment où Harry et Meghan étaient fiancés, car la rumeur disait que William avait averti son petit frère de ralentir avec la romance rapide.

Kate a été « vraiment, vraiment bouleversée par tout cela », a déclaré un initié royal à People.

Access a rapporté sur YouTube: « Kate Middleton n’aime pas la rupture actuelle de la famille royale avec Meghan Markle et le prince Harry.

« La duchesse de Cambridge est apparemment troublée par cette séparation, selon un nouveau rapport.

« Ils ont ajouté que la tension a également eu un impact sur sa relation avec son mari, le prince William. »

La source a déclaré: « Tout avec Harry et Meghan a été extrêmement stressant, mais au contraire, cela l’a rapprochée de William.

« Elle était bouleversée parce que William était tellement bouleversé.

« Voir son mari si désemparé était dur pour elle. »

Access a ajouté: « Ce qui a vraiment fait dériver les choses, c’est leur interview révélatrice choquante avec Oprah Winfrey, où le couple a renversé tout le thé royal. »

L’allégation la plus choquante faite par le couple lors de l’entretien était qu’il y avait eu des « conversations » au sein de la famille royale sur la noirceur du bébé de Meghan et Harry.

La duchesse de Sussex a déclaré : « Pendant ces mois où j’étais enceinte [there were] des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance. »

Elle a dit que les conversations étaient avec Harry, qui les lui a transmises. Elle et Harry ont tous deux refusé de dire quel royal l’avait dit.

Le couple a également affirmé que leur séjour dans l’établissement avait entraîné une détérioration de leur santé mentale.

Meghan a affirmé qu’elle se sentait suicidaire et qu’aucune aide de la famille royale n’avait été proposée.

Le couple a déménagé à Montecito en juillet 2020.