Kate Middleton BRILLE à la première de No Time To Die. La duchesse a assisté avec son mari le prince William et le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, à la première du dernier film de l’agent 007.

La duchesse de Cambridge, âgée de 39 ans, a foulé le tapis rouge du Royal Albert à Londres ce mardi après-midi, vêtue de cette élégante robe cape dorée de Jenny Packham, de talons métalliques et de boucles d’oreilles circulaires, et de cheveux tirés en une coiffure. Vraiment époustouflant ! comme une princesse. Oh, attendez!

Kate a marché aux côtés de son mari, le prince William, et a posé sur le tapis rouge avec le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

MDR! Regard de William, la veste a été empruntée ? Peu importe!

Daniel Craig, protagoniste du film, était comme James Bond dans un costume et une veste en velours rouge cerise, ses co-stars Lashana Lynch, Lea Seydoux et Ana De Armas étaient également à la première, ainsi que Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell, responsable de la chanson du film.

Ainsi, Kate Middleton SHINE à la première de No Time To Die. SUPERBE! Aimer!