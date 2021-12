Kate Middleton brillera de sa lumière en 2022, prédit l’astrologue de Diana | Royale | Des nouvelles

Le célèbre médium, qui était le cher ami de la princesse Diana, a été invité à examiner de plus près les chances de Kate pour la nouvelle année. Elle a dit BONJOUR ! : « La duchesse de Cambridge, une Capricorne, entre en 2022 avec Vénus rétrogradant à travers son signe, et beaucoup de choses sont à l’étude alors que la famille royale tient des discussions privées et puissantes.

« Elle a 40 ans lorsque le Soleil et Vénus se réunissent, et elle se sent valorisée, aimée et dans un très bon endroit. »

L’anniversaire de Kate est le 9 janvier et elle atteindra 40 ans avant son mari William. Il fêtera lui-même ses 40 ans le 21 juin.

Mme Frank a ajouté: «Kate est prête à faire briller sa lumière particulièrement brillante le week-end des 19 et 20 février, et les gens résonnent avec son aura calme et stable, qui représente tout ce qu’il faut pour être une reine en attente.

«Le printemps est son appel de clairon pour que son mariage en couple puissant avec le prince William soit au centre de la scène.

«Elle aime la convivialité et la magie de cette équipe, mais Kate s’engage également dans des parrainages et des partenariats qui lui confèrent plus de responsabilités.

« Les célébrations du jubilé de platine en juin la montrent sous son meilleur jour. »

«À partir du milieu de l’été, le changement de planète Uranus permet à Kate de commencer à créer une nouvelle maison ou un nouveau style de vie personnel qui offre un nouveau rythme à sa famille.»

« Cela prend du temps et nécessite un nouveau départ sur de nombreux fronts, mais fin octobre, elle a établi des bases solides. »

Cependant, la visite possible aux États-Unis n’inclura pas de réunion publique avec le prince Harry et Meghan Markle.

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry : The Inside Story, a dit OK ! Magazine : « Un voyage américain était inévitable parce qu’ils sont notre plus proche allié, mais c’est délicat car dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen sur terre que le prince William veuille partager une partie d’une tournée royale officielle représentant la reine, la Grande-Bretagne et le Commonwealth avec le prince Harry.

«Ce que nous voyons, ce sont des signes de plus en plus nombreux que Harry et Meghan s’établissent presque comme une famille royale satellite en Amérique.

« Meghan échange son titre pour tenter d’influencer les principales personnalités politiques américaines.

« Harry est toujours le prince Harry et peut se promener à New York comme ils l’étaient récemment, comme si rien n’avait changé.

« Mais bien sûr, ce ne sont pas des membres de la famille royale et ce qui, nous disent les responsables du palais, n’arrivera pas, c’est pour Harry et Meghan de rejoindre William et Kate pour toute partie officielle de cette visite. »