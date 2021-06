Kate Middleton brise le silence sur la nouvelle nièce Lilibet – La duchesse est ravie de rencontrer bébé | Royale | Nouvelles

in

Kate a parlé avec enthousiasme de devenir la tante d’un autre bébé. La duchesse de Cambridge était à Cornwall aujourd’hui dans une démonstration majeure de pouvoir diplomatique royal doux.

Au cours de l’après-midi, elle a visité une école avec la première dame des États-Unis, Jill Biden.

Là-bas, un journaliste américain lui a posé des questions sur le nouvel ajout à la famille royale, la fille de Meghan et Harry, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

Kate a déclaré: “Je lui souhaite le meilleur. J’ai hâte de la rencontrer.”

Parlant d’une éventuelle future rencontre, elle a déclaré: “Nous ne l’avons pas encore rencontrée, j’espère que ce sera bientôt.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait organisé un appel vidéo avec le nouveau-né et ses parents, Kate a répondu : “Non, je ne l’ai pas fait.”

Lili est née le 4 juin sous les soins de confiance des médecins et du personnel de l’hôpital Santa Barbara Cottage.

La nouvelle de sa naissance est restée silencieuse jusqu’au 6 juin, date à laquelle le porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a publié une déclaration.

Le bébé, a déclaré le porte-parole, allait bien et pesait 7 livres et 11 onces.

La déclaration a poursuivi en expliquant la raison derrière les noms choisis par les Sussex.

Il disait : “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Une note de bas de page de la déclaration publiée sur Archewell.com, le site Web de l’organisation de Meghan et Harry, a ajouté que le duc et la duchesse sont désormais en congé paternel.

Lilibet est la deuxième nièce de Kate, car la sœur de la duchesse Pippa Middleton a donné naissance en mars à Grace Elizabeth Jane Matthews.

Kate a également deux neveux – Archie Harrison, premier-né de Meghan et Harry, et Arthur Michael William, le fils de Pippa et James Matthews.

