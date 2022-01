Kate Middleton « chassée tard dans la nuit » par des paparazzis dans une voiture dans un épisode « terrifiant » | Royale | Des nouvelles

Kate a été victime de l’attention implacable et « intrusive » des paparazzi alors qu’elle était encore la petite amie du prince William, a-t-on affirmé. Et, dans un épisode particulièrement bouleversant, elle a même été poursuivie tard dans la nuit par des photographes dans une voiture, selon l’un de ses amis.

S’ouvrant sur ce qui s’est passé, l’ami a affirmé que Kate avait trouvé cela « terrifiant ».

Décrivant publiquement l’épisode pour la première fois, la rédactrice royale du Sunday Times, Roya Nikkhah, a écrit : « Un ami me dit que Kate a même été poursuivie tard dans la nuit par plusieurs hommes dans une voiture. »

L’expert a rappelé comment les paparazzi campaient à l’extérieur de l’appartement de Kate à Chelsea, qu’elle partageait avec sa sœur Pippa Middleton, et la pourchassaient dans la rue au cours de la décennie précédant ses noces royales.

Les photographes, a-t-elle ajouté, ont même suivi la désormais duchesse dans la rue lorsqu’elle faisait une pause pour acheter un déjeuner tout en travaillant comme acheteuse d’accessoires pour la marque de mode Jigsaw.

Kate, a ajouté Mme Nikkhah, était « seule » jusqu’à ce que le prince William propose, car elle n’avait pas droit à la protection de la police royale à moins qu’elle ne devienne une fiancée royale.

Cette attention indésirable a duré des années, même après que Kate ait quitté son travail chez Jigsaw – qui était devenu trop difficile en raison de la présence constante de paparazzi.

La duchesse a travaillé pour cette marque de mode entre 2006 et 2007.

Elle a ensuite rejoint Party Pieces, l’entreprise de planification de fêtes de sa famille.

LIRE LA SUITE: Le prince William fera face à un «moment doux-amer» lorsque le titre est passé à Kate

Un ancien assistant royal a félicité la duchesse pour la façon dont elle a géré la pression.

Ils ont déclaré au magazine Sunday Times : « C’était constant. Elle y a fait face admirablement, étant donné à quel point c’était intrusif.

« Ce n’était jamais de l’eau sur le dos d’un canard, mais elle a une force de caractère et une résilience extraordinaires.

« Je n’ai jamais vu ou entendu parler d’elle perdre son sang-froid.

A NE PAS MANQUER

« Elle y est entrée les yeux grands ouverts et le cerveau engagé.

« C’est une personne solide et fondée qui se connaît bien. »

Le prince William a proposé à Kate fin 2010 et le couple s’est marié lors d’une cérémonie de conte de fées à l’abbaye de Westminster en 2011.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont passé leurs premières années en tant que couple marié à Anglesey, où William travaillait en tant que membre de l’équipe de recherche et de sauvetage de la RAF.

Ils ont ensuite déménagé à Norfolk après que le duc a décroché un rôle de pilote d’hélicoptère à l’East Anglia Air Ambulance.

Pendant ce temps, Kate a appris les ficelles de son travail royal, a commencé à acquérir des parrainages royaux et a jeté les bases de son travail dans divers domaines, notamment la petite enfance et la santé mentale.

Kate a eu 40 ans dimanche – un anniversaire marquant marqué par le palais de Kensington en publiant trois nouveaux portraits époustouflants.

Ces trois photographies, deux en noir et blanc et une en couleur, entreront dans la collection permanente de la National Portrait Gallery, dont Kate est mécène.

Ils seront également inclus dans l’exposition nationale «Coming Home» de la galerie, qui verra les portraits présentés dans la communauté dans trois endroits très significatifs pour la duchesse: Berkshire, St Andrews et Anglesey.

Les superbes portraits ont été réalisés par le photographe Paolo Roversi, qui a qualifié ces photos de « véritable honneur ».

Il a ajouté: « J’ai été ému par son accueil chaleureux et amical et enchanté par ses yeux brillants qui reflétaient la beauté de son âme et son sourire montrant la générosité de son cœur.

« Ce fut une expérience profonde et riche pour moi, un moment inoubliable.

« J’ai rencontré une personne merveilleuse, une personne qui, avec son énergie positive, peut apporter de l’espoir au monde entier. »