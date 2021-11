Kate Middleton clé pour assurer la « survie de la dynastie » en tant que membre essentiel du cabinet | Royale | Nouvelles

Kate Middleton, 39 ans, est devenue de plus en plus populaire avec la duchesse élégante et reconnaissable capturant le cœur des gens du monde entier. S’exprimant sur un podcast royal, God Save the Queen, le commentateur royal Antonio Caprarica a déclaré que la duchesse pourrait être le prochain « sauveur » de l’entreprise.

« Je l’ai déjà dit, la dynastie a été sauvée par les femmes », a-t-elle expliqué.

« Et le prochain sauveur sera Kate. »

La duchesse de Cambridge se classe au troisième rang des rois les plus populaires, derrière la reine et parfois son mari, le prince William.

Dans un sondage YouGov de mai de cette année, 76% des personnes interrogées ont déclaré que Kate ferait certainement ou probablement une bonne reine un jour.

« Ce sera encore une fois une femme qui garantira la survie de la dynastie. »

La mère de trois enfants capture la nation avec sa nature charmante et relatable et fait souvent les gros titres pour sa garde-robe phénoménale qui est souvent recyclée.

Le duc et la duchesse sont actuellement occupés par des engagements royaux à Glasgow alors que le couple assume plus de responsabilités au milieu de la récente crise de santé de la reine.

Le couple royal a assisté au sommet sur le climat COP26 et organisé des réceptions pour les membres clés de la Sustainable Markets Initiative et les gagnants et finalistes du prix environnemental du prince Willam – le prix Earthshot.

William et Kate sont rejoints en Écosse par le prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

La reine devait assister à l’événement en personne, mais après une visite dans un hôpital de Londres, il a été conseillé au monarque de rester à la maison et a plutôt prononcé un discours préenregistré du château de Windsor.