Kate Middleton, clin d’œil à Lady Di alors qu’elle fête ses 40 ans

Kate Middleton fête ses 40 ans avec le prince William et Lady Di ?

Kate Middleton ou Catherine de Cambridge a fêté ses 40 ans, un moment privilégié au cours duquel Dame di était la compagne principale. La reine Elizabeth passerait-elle inaperçue ?

La « L’épouse du prince William« Kate Middleton, a eu 40 ans et a célébré en apparaissant dans un portrait capturé de profil dans une image de style sépia.

Une photographie sur laquelle Kate Middleton a été capturée par l’objectif de l’artiste Polo Roversi, le tableau qui fera partie de la collection permanente du British Museum, National Portrait Gallery, qu’il préside, une nouvelle qui a été confirmée du compte officiel des ducs de Cambridge.

« Ravi de partager un nouveau portrait de la duchesse avant son 40e anniversaire demain. C’est l’un des trois nouveaux portraits qui entreront dans la collection permanente de la @nationalportraitgallery, dont la duchesse est la marraine », indique la description.

Kate Middleton fête ses 40 ans avec le prince William et Lady Di ? Photo : Capture Instagram

Catherine de Cambridge, qui apparaît dans une délicate tenue blanche qui laissait ses épaules exposées et ses cheveux tombants lui donnant un look plus naturel, a été inspirée par le souvenir de la d! funt @ mère du prince William, Lady Diana

La « mère des princes, George, Carlota et Louis », a choisi de porter des bijoux qui faisaient partie d’une collection Lady Diana, sans aucun doute, un clin d’œil très spécial pour la célèbre « Princesse du Peuple » à qui partie d’un spécial moment pour le « Duchesse de Cambridge« , célébrant ses quatre décennies de vie.

Ce 9 janvier, lorsque le « roturier« , né le 9 janvier 1982 à Reading, un comté du Bearkshire, commémore un autre anniversaire, qui, au milieu des mesures de crise sanitaire, préside peut-être aussi à une célébration spéciale.

Quels ont été les bijoux choisis par Kate Middleton ?

La « belle-soeur du prince Harry« (Le frère cadet du prince William) s’est penché sur des boucles d’oreilles en perles et diamants ayant appartenu à la princesse Diana.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que « l’épouse du petit-fils de la reine Elizabeth II » porte quelque détail qui évoque le souvenir de la bien-aimée « Diana de Galles »,

L’ancienne « étudiant en art« Avec l’activiste et ancienne royale Meghan Markle, ils ont fait tout leur possible pour la garder dans leur vie d’une manière ou d’une autre.

Jusqu’à présent, les détails sur la façon dont Catherine Elizabeth Middleton honore son anniversaire sont inconnus, peut-être uniquement lors d’une réunion de famille ou avec un cercle avec les personnes les plus proches, et pourraient même le passer à Anmer Hall, où ils assurent, aiment passer des vacances ou des week-ends.

La « belle-fille du prince Charles », premier-né de la reine Elizabeth et « futur héritier de la couronne, a reçu divers titres en épousant le prince William, c’est pourquoi elle est également traitée comme « Son Altesse Royale », rentrent d’autres. Actuellement, Kate Middleton, représente pour beaucoup, l’avenir de la monarchie.