Kate Middleton « comprend désormais comment utiliser son profil » alors que la duchesse fête ses 40 ans – « Confiant » | Royale | Des nouvelles

Le 9 janvier, la duchesse de Cambridge célébrera son 40e anniversaire, après avoir passé plus d’une décennie en tant que membre senior du cabinet. Cependant, ces dernières années, Kate a été dans son élément après avoir été éblouissante dans une robe Jenny Packham dorée lors de la première du dernier film de James Bond No Time to Die et a provoqué la frénésie des fans royaux avec son impressionnante performance au piano lors de son concert de Noël à L’abbaye de Westminster.

S’adressant à la rédactrice royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, une source qui travaille en étroite collaboration avec la duchesse depuis une décennie a déclaré que Kate se sentait beaucoup « plus confiante » dans son rôle depuis qu’elle a rejoint le cabinet.

« Nous n’aurions jamais vu Catherine s’asseoir et jouer du piano dans l’abbaye de Westminster devant les caméras il y a dix ans.

«Elle aurait été trop timide et nerveuse.

« Maintenant, elle est beaucoup plus confiante dans son rôle et elle comprend vraiment comment utiliser son profil pour mettre en lumière les causes qui lui tiennent à cœur.

« Cette performance ne visait pas à être la star du spectacle, mais à attirer l’attention sur quelque chose qui lui tenait à cœur. »

Les rapports suggèrent que Kate a l’intention d’organiser une célébration d’anniversaire « discrète » cette année en raison de la menace continue de la variante Omicron.

La duchesse « célébrera plutôt en privé avec sa famille », ont indiqué des sources.

Cependant, selon The Mirror, Kate ne manquera pas, car elle pourrait organiser une fête commune pour son 40e anniversaire avec son mari, le prince William, en juin.

LIRE LA SUITE: Indignation des fans de Harry et Meghan contre Piers Morgan

« C’est assez important pour les Cambridges, donc ça devrait être une sacrée fête. »

Malgré les plans de Kate mis sur la glace, une source a déclaré au Mirror que Kate était « consciente de la situation actuelle ».

Ils ont déclaré au Mirror: « C’est une occasion très réduite cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille.

« Bien sûr, elle est consciente de la situation actuelle.

« Elle sera entourée de ses proches et c’est tout ce qui compte. »