Kate Middleton dans un appel téléphonique émouvant avec une femme qui a perdu ses grands-parents à Covid-19 | Royal | Nouvelles

La future reine s’est entretenue avec Hayley Evans dont la grand-mère, Pat Wood, est décédée dans son sommeil cinq jours avant le décès de son grand-père, Ron. L’appel faisait suite à l’entrée de Hayley à l’exposition de photographies Hold Still de la National Portrait Gallery.

L’initiative vise à capturer l’esprit de la nation pendant la pandémie de coronavirus.

Le cliché, intitulé “ Forever Holding Hands ”, montrait le couple de personnes âgées, marié depuis 71 ans.

Il montrait les grands-parents se tenant la main dans l’unité des coronavirus d’un hôpital.

Kate a dit à Hayley: “Je voulais vous dire un grand merci pour l’envoi de la magnifique et très émouvante photo de vos grands-parents.

“Toutes mes condoléances. Je vous suis extrêmement reconnaissant de vous avoir envoyé une photo aussi personnelle. »

À propos de l’arrière-plan de la photo, Mme Evans a écrit: «Au début, ils ont été soignés séparément, mais ont rapidement été réunis.

«Le personnel aimable a rapproché leurs lits et leur a donné leur propre chambre.

Le finaliste de Hold Still a ajouté: “Ils ont passé leurs derniers jours exactement là où ils étaient censés être et exactement comme ils avaient passé les 71 dernières années … ensemble.”

La duchesse a souligné l’importance «d’écouter les histoires des gens».

Elle a déclaré: “La photographie est si émouvante, et c’est ce que je trouve si beau, c’est entendre les histoires des gens et les choses qui ont vraiment résonné pour eux.”

Le royal a ajouté: “Et j’ai adoré votre phrase sur le fait de dire à quel point ils apprécient les petites choses, et ils ne tenaient rien pour acquis, et c’était juste la capacité de se toucher et de se tenir les uns les autres ces derniers jours.”

L’initiative Kate’s Hold Still a été lancée il y a un peu plus d’un an lorsqu’elle s’est associée à la National Portrait Gallery.