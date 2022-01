Kate Middleton : d’autres célébrités qui auront 40 ans en 2022

Faites sauter le bouchon pour ces autres stars qui auront 40 ans en 2022 (Photo: .)

Le dimanche 9 janvier marque le 40e anniversaire de la duchesse de Cambridge, et alors que Kate Middleton passe la journée avec ses proches, elle peut s’émerveiller du tournant que sa vie a pris après près de deux décennies sous les projecteurs.

Depuis qu’elle est sortie avec le prince William alors qu’ils étaient tous les deux étudiants à l’Université de St Andrews, la future reine posée et populaire suscite un grand intérêt.

Cette fascination s’est poursuivie alors qu’elle et William marchaient dans l’allée en 2011, puis ont accueilli trois enfants: le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.

De nombreux autres joueurs britanniques et internationaux sur la scène mondiale rejoindront également Kate à l’occasion de ses 40 ans en 2022, dont certains pourraient être un peu une surprise !

Voyons qui ils sont.

Preston

Preston est actif mais assez cryptique sur Instagram de nos jours (Photo: .)

Le chanteur des Ordinary Boys Preston aura 40 ans le 16 janvier.

Il est peut-être plus connu pour son passage dans Celebrity Big Brother en 2006, au cours duquel il est tombé sous le charme de sa colocataire Chantelle Houghton, ce qui a entraîné une romance éclair, une demande en mariage et un mariage qui n’a duré qu’un an.

Le musicien a vécu aux États-Unis et s’est récemment concentré davantage sur l’écriture de ses chansons, notamment en écrivant le hit numéro un Heart Skips a Beat pour Olly Murs.

Adam Lambert

Adam Lambert en tuera 40, évidemment (Photo: Samir Hussein/WireImage)

La star d’American Idol, Adam Lambert, aura 40 ans le 29 janvier.

Devenu célèbre en tant que finaliste du concours télévisé américain en 2009, l’auteur-compositeur-interprète a depuis vendu plus de trois millions d’albums et cinq millions de singles dans le monde, et a été le premier artiste ouvertement gay à figurer en tête des charts américains en 2012 avec Trespassing.

Depuis 2011, la star a également collaboré avec le groupe de rock Queen en tant que chanteur principal de Queen + Adam Lambert, chantant les parties vocales difficiles de l’icône de la musique tardive et ancien membre de Queen Freddie Mercury.

Seth Rogen

Seth est le prochain dans Pam & Tommy (Photo: . via .)

Seth Rogen fête ses 40 ans le 15 avril.

L’acteur, écrivain et producteur joue dans la prochaine mini-série controversée de Hulu Pam & Tommy, couvrant les événements qui ont conduit à la tristement célèbre fuite de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee dans les années 1990.

Le comédien canadien est devenu célèbre après des apparitions dans des films dont Knocked Up et Superbad, qu’il a co-écrit.

Il a également prêté sa voix à Sausage Party et au rôle de Pumbaa dans le remake de Disney Le Roi Lion en 2019.

Jamie Dornan

Jamie a été un homme de 39 ans occupé (Photo : Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA)

Jamie Dornan aura 40 ans le 1er mai.

La carrière de l’ancien mannequin continue de se renforcer après ses rôles de premier plan dans la franchise de films The Fall et Fifty Shades.

Il vient de jouer dans le nouveau thriller de la BBC The Tourist et a été nominé pour un Golden Globe pour son rôle dans le prochain film de Sir Kenneth Branagh, Belfast.

Priyanka Chopra

Assez incroyable de réaliser qu’elle était Miss Monde il y a plus de deux décennies (Photo : Miikka Skaffari/FilmMagic)

Priyanka Chopra aura 40 ans le 18 juillet.

La centrale de Bollywood et ancienne Miss Monde (en 2000) a pris d’assaut Hollywood depuis son déménagement aux États-Unis.

L’actrice a décroché des rôles dans des films comme The Matrix Resurrections et Netflix hit The White Tiger.

Elle a épousé son mari Nick Jonas, 29 ans, lors d’une somptueuse célébration en Inde en décembre 2018.

Billie Piper

Billie atteint de nouveaux sommets à l’approche de 40 ans (Photo: PA)

Billie Piper, une sensation pop adolescente à jamais dans nos cœurs, aura 40 ans le 22 septembre.

Après son succès dans les charts à 15 ans, qui l’a vue devenir la plus jeune artiste féminine à entrer dans le classement des singles britanniques au numéro un, elle a produit deux albums avant de se tourner vers la comédie.

L’un de ses rôles les plus célèbres et les plus appréciés est celui de la compagne du docteur Rose dans Doctor Who, mais elle a également fait sensation en tant qu’escorte Belle du Jour dans Secret Diary of a Call Girl, le rôle principal en 2007 dans l’adaptation de Jane Austen Mansfield Park et dans Penny Terrible.

Depuis lors, elle a été acclamée – y compris un Olivier – pour ses rôles sur scène, et a co-écrit et joué dans le film Rare Beasts et la populaire série de comédie noire I Hate Suzie.

Lil Wayne

Lil Wayne et Kate sont tous deux nés en 1982 (Photo: .)

Le 40e anniversaire de Lil Wayne est le 27 septembre.

Le rappeur controversé mais populaire a quelques mois de moins que Kate, mais il a également beaucoup travaillé dans sa vie.

Le lauréat d’un Grammy, qui a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale dans le passé, a vendu plus de 120 millions de disques au cours de sa carrière, faisant de lui l’un des artistes musicaux les plus vendus au monde.

Le père de quatre enfants a été gracié par le président Donald Trump juste avant de quitter la Maison Blanche en janvier 2021, ce qui sans aurait vu la star – de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr – encourir jusqu’à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable de possession d’une arme à feu et de munitions par un criminel condamné.

Dans les actualités liées à la performance, il est apparu dans la version américaine de The Masked Singer en 2020 et figure sur le nouvel album surprise de The Weeknd, Dawn FM.

Kieran Culkin

Aujourd’hui, d’anciens enfants stars ont 40 ans avec une fusée éclairante (Photo: Banque de photos NBCU via .)

Un autre à faire sourciller, l’ancien enfant star et frère cadet de Macaulay Culkin de Home Alone Kieran Culkin aura 40 ans le 30 septembre.

L’acteur a travaillé régulièrement depuis ses premières apparitions dans des films, dont Father of the Bride en 1991, puis dans The Cider House Rules et dans le favori culte Scott Pilgrim vs. The World.

Depuis 2018, il a connu un énorme succès dans le drame HBO Succession, où il incarne le coq Roman Roy, pour lequel il a (jusqu’à présent) reçu une nomination aux Emmy et trois nominations aux Golden Globe.

Nicola Adams OBE

Nicola a décroché à peu près tous les titres après ses médailles d’or olympiques (Photo: .)

Nicola Adams aura 40 ans le 26 octobre.

L’ancien olympien, qui a remporté l’or aux Jeux de Londres 2012 et Rio 2016, a également pris sa retraite invaincue en tant que boxeur professionnel en 2019.

Elle a détenu le titre WBO des poids mouches féminins en 2019.

Reconnue comme l’une des personnes LGBT les plus influentes du Royaume-Uni, elle a participé au premier couple de même sexe sur Strictly Come Dancing en 2020.

Malheureusement, elle et son partenaire professionnel Katya Jones ont été contraints de se retirer de la compétition tôt après que Katya ait été testée positive pour Covid-19.

Matt Smith

Matt est plus jeune que Billie ! Mais ils sont nés la même année ! (Photo : Rocco Spaziani/UPI/Rex/Shutterstock)

Un autre Doctor Who Star qui fête ses 40 ans (et un timey-wimey légèrement bancal pour que cela se produise la même année que Billie), l’anniversaire de Matt Smith est le 28 octobre.

Il a joué le Docteur après David Tennant, de 2010 à Noël 2013, et est depuis passé à des choses encore plus importantes avec son rôle de prince Philip dans les deux premières saisons de The Crown de Netflix, qui lui a valu une nomination aux Emmy.

L’acteur de Last Night in Soho apparaîtra également dans la série préquelle très attendue de Game of Thrones House of The Dragon en tant que Daemon Targaryen en 2022.

Anne Hathaway

La princesse Mia aura 40 ans fin 2022 (Photo : Taylor Hill/WireImage)

Une autre qui, il y a quelques années à peine, était l’attachante Mia Thermopolis dans The Princes Diaries (mais c’était en fait *gulp* en 2001), Anne Hathaway a 40 ans le 12 novembre.

Bien qu’il s’agisse d’un rôle emblématique pour la star, Anne a encore ajouté d’autres réalisations à son CV avec des films solides dont The Devil Wears Prada, The Dark Knight Rises et Interstellar – et elle a remporté un Oscar en tant que Fantine dans Les Misérables en 2012.

Elle a plein de choses sur sa liste pour 2022, y compris – le plus adorablement – ​​un film Sesame Street dans lequel elle joue une animatrice d’histoire courageuse.

Nicki Minaj

Nicki a eu une année 2021 assez déconcertante (Photo: .)

Votre rappel que oui, Nicki Minaj et Kate existent dans le même univers, et oui, elles sont nées la même année civile, le rappeur ayant 40 ans le 8 décembre.

L’auteur-compositeur-interprète excentrique, qui a choisi le bœuf le plus inattendu de 2021 avec Boris Johnson, Sir Chris Witty et Piers Morgan sur Twitter (et est ensuite revenu pour une deuxième portion de drame sur les réseaux sociaux avec son rôle dans la saga de pêche au noir Jesy Nelson) a vendu 100 millions de disques dans le monde.

Elle a également de nombreux prix à son actif – qui est officiellement Onika Tanya Maraj-Petty – dont un Brit Award, huit American Music Awards et cinq MTV VMA, et est connue pour des chansons telles que Super Bass et Anaconda.

Et… le prince William

Le mari de Kate a également 40 ans cette année (Photo: duc et duchesse de Cambridge)

Le duc de Cambridge aura 40 ans quelques mois après sa femme, le 21 juin.

Donc entre Jamie Dornan et Pryyanka Chopra, pour remettre ça en contexte.

