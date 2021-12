Kate Middleton déclenche une explosion de 870% après avoir été éblouissante lors d’un événement de Noël soutenu par la reine | Royale | Des nouvelles

Les données de recherche Google ont montré que les personnes recherchant le « cardigan Miu Miu » au Royaume-Uni le 18 décembre ont grimpé de 870%, juste après que la duchesse de Cambridge, 39 ans, a été aperçue en portant un dans la promotion d’un concert de chants de Noël. Kate a été aperçue portant le vêtement en tricot de créateur lors de la bande-annonce de son spécial ITV, Royal Carols: Together at Christmas.

Le tricot de cachemire rouge à 1350 £ de Kate présente des détails de boules et des roses tissées en jacquard blanches et au dos.

Il présente également des boutons en nacre sur le devant du cardigan.

La maille est également dotée d’un point losange et son col claudine est amovible.

Il est apparu que de nombreux observateurs royaux souhaitaient s’emparer du vêtement en vue de la saison des vacances.

Comme pour les autres articles portés par le royal à la mode, le tricot de cachemire s’est vendu en ligne quelques jours seulement après que la duchesse y a été repérée.

L’article s’est vendu dans toutes les tailles sur des sites tels que Net-A-Porter, Far Fetch et Miu Miu dans les jours qui ont suivi la sortie des images.

De nouvelles recherches menées par Design Bundles ont montré que les recherches en ligne pour le terme « gilet Miu Miu » ont presque décuplé par rapport à la moyenne quotidienne ce jour-là.

Un porte-parole de Design Bundles a commenté les conclusions : « Tout designer assez chanceux pour que Kate Middleton modèle ses pièces est défini pour la vie, car tout ce que la duchesse de Cambridge porte se vend en quelques jours, avec des femmes du monde entier désespérées de l’imiter. voir.

L’événement a bénéficié des performances de superstars de la musique telles que Leona Lewis, Ellie Goulding et Tom Walker.

Il y avait également des lectures de la présentatrice Kate Garraway, dont un teaser est partagé dans la promo du concert de l’abbaye de Westminster.

Le service a été développé avec BBC Studios Events Productions et devrait être diffusé sur ITV à 19h30 la veille de Noël.

D’autres photos de l’événement montrent la mère de trois enfants vêtue d’une robe manteau rouge Catherine Walker avec un grand nœud sur le corsage.

Kate portait l’ensemble alors qu’elle montait sur le tapis rouge avec son mari, le prince William, également âgé de 39 ans.

Dans le dernier teaser du concert publié cette semaine, on pouvait voir le couple partager un moment alors qu’ils étaient assis côte à côte pendant qu’Ellie Goulding chantait une interprétation de Have Yourself a Merry Little Christmas.

Derrière le couple, les observateurs pouvaient également apercevoir la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, deux membres du cabinet venus soutenir Kate lors de l’événement.

Le concert de chants de Noël a eu lieu le 8 décembre et le public comprenait des centaines de personnes qui étaient allées au-delà pendant la pandémie en offrant un soutien et des services à leurs voisins, à leur communauté et à leur pays.