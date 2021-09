Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, sont représentés dans un nouveau téléfilm américain avec la famille royale apparaissant respectivement comme un «méchant» et un «artisan de la paix» dans un récit des événements concernant la famille royale. Nommé Harry & Meghan: Escapeing the Palace, le film est un récit fictif de la relation entre le prince Harry et Meghan Markle suite à leur décision de s’éloigner de la monarchie.

Il s’agit du troisième volet d’une série de Lifetime, une chaîne américaine, et retrace le déménagement du couple aux États-Unis en utilisant des sosies pour incarner des membres de la famille royale.

Le téléfilm controversé a fait l’objet d’un examen minutieux, en particulier pour les moments où les acteurs jouant Harry et son frère aîné, le prince William, se disputaient des allégations de racisme.

Pendant le film, on voit Kate (interprétée par Laura Mitchell) demander à William (interprété par Jordan Whalen) “plus de PDA” lors d’apparitions publiques, un moment qui, selon l’écrivain royal de Town & Country, Annie Goldsmith, l’a laissée “mal à l’aise”.

Ses sentiments sont probablement dus au fait que les démonstrations d’affection traditionnellement publiques sont contraires aux règles de l’étiquette royale, en particulier lorsqu’il s’agit de monarques régnant ou d’héritiers du trône.

Bien qu’il y ait des moments où les couples royaux ont agi de manière plus informelle en s’enroulant dans les bras, en se tenant la main ou en s’embrassant en public, cela est rare.

Le protocole implique que les engagements royaux, où les membres de la famille royale agissent en tant que représentants de la couronne, ne sont pas des moments appropriés pour l’affection.

LIRE LA SUITE: Fury en tant que proche allié de William et Kate «peint comme un vrai monstre» dans un nouveau

Ils ont également été vus en train de se serrer les bras à un petit nombre d’occasions, notamment au Howth Cliff Walk à Dublin en 2020.

Ailleurs dans le film télévisé, le couple est représenté en train de plaisanter sur le lancement d’une chaîne YouTube, ce que leurs homologues royaux réels ont réellement fait.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont lancé leur chaîne YouTube en mai 2021 et comptent actuellement 621 000 abonnés.

Leur première vidéo est une compilation du couple lors de nombreux événements intitulée “Bienvenue sur notre chaîne YouTube officielle”.