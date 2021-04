Kate Middleton dernière: la photo du prince George de la duchesse Cambridge et du prince Philip étourdit les fans | Royal | Nouvelles

L’image adorable du prince Philip assis à côté d’un jeune prince George a ravi les fans royaux et a montré le talent photographique considérable de Kate Middleton. L’image a été publiée à côté d’un message du prince William, à la suite de la mort du duc d’Édimbourg, 99 ans, vendredi. Les fans royaux étaient pleins d’éloges pour la douce image et beaucoup ont montré leur approbation en aimant la photo, maintenant à près de 800000 likes.

Le message concordant du prince William disait: «Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille.

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais aussi sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour faire connaissance avec mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

«Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire.