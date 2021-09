Kate Middleton dévoile que les premiers mots du prince Louis ont été inspirés par son amour pour la pâtisserie | Royale | Nouvelles

in

Loin des habituelles ” maman ” ou ” papa “, les premiers mots du prince Louis auraient été quelque chose d’un peu plus inhabituel, a révélé la duchesse de Cambridge. La fillette de trois ans se trouvait à la hauteur idéale pour apercevoir les livres de cuisine de Kate.

Apparaissant dans une émission spéciale de Noël sur la pâtisserie en 2019, Kate Middleton a révélé que l’un des premiers mots de son plus jeune enfant était “Mary”.

Avec son mari le prince William et la célèbre pâtissière britannique Mary Berry, dans « A Berry Royal Christmas », la duchesse a dévoilé l’histoire de la façon dont Louis apprenait à parler.

Elle a déclaré au cuisinier de la télévision : « L’un des premiers mots de Louis a été ‘Marie’ parce qu’à sa hauteur se trouvent tous mes livres de cuisine dans la cuisine.

«Et les enfants sont vraiment fascinés par les visages, et vos visages sont partout dans vos livres de cuisine et il disait:« C’est Mary Berry ».

“Alors il te reconnaîtrait certainement s’il te voyait.”

La révélation inhabituelle du premier mot a également accompagné une autre bombe pour le jeune royal.

Selon la duchesse, Louis a un plat préféré inhabituel – que même beaucoup d’adultes ont du mal à digérer.

Kate a révélé lors de la spéciale: «Nous avons des carottes, des haricots, des betteraves rouges – un grand favori.

LIRE LA SUITE: La reine a averti que la monarchie était confrontée à un « vrai danger » si Firm abandonnait la tradition

Plus tôt cette année, Kate a admis que son plus jeune était devenu « si grand maintenant » et était si rapide sur son scooter qu’elle « ne pouvait pas le suivre ».