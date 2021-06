Kate Middleton DEVRAIT assister au dévoilement de la statue de Diana – résultats du sondage | Royale | Nouvelles

in

Il a été rapporté que l’épouse du prince William ne devrait pas assister au dévoilement de la statue de la princesse Diana jeudi. Cependant, selon un sondage des lecteurs d’Express.co.uk, la majorité pense que la royale devrait rejoindre son mari alors qu’il retrouve le prince Harry pour le sombre événement. Au total, 64% des personnes qui ont participé au sondage ont déclaré “oui” à l’idée que Kate assiste au dévoilement de la statue de la princesse Diana.

Ceux qui ont voté « non » étaient 34 pour cent, avec seulement 2 pour cent déclarant qu’ils « ne savent pas ».

Une statue commémorative de la défunte princesse de Galles sera dévoilée le jeudi 1er juillet.

Ce jeudi aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana.

Le prince William sera accompagné de son jeune frère, le prince Harry, pour l’événement, qui est venu des États-Unis la semaine dernière.

Un troisième a déclaré: “Oui absolument. Elle devrait être là pour soutenir son mari en cette période d’émotion. Si Madame Megan ne peut pas se donner la peine d’y assister, c’est le problème de Harry.”

Alors qu’un quatrième a ajouté: “Bien sûr, la duchesse de Cambridge devrait y assister, c’est la mère de son mari et Catherine est la femme du prince William.”

Au total, 1 825 participants ont dit oui à la présence de Kate.

Ceux qui ont voté pour le non étaient au nombre de 886.

Seuls 54 participants ont dit qu’ils “ne savent pas”.

Au total, 2 765 personnes ont participé au sondage.

Le scrutin s’est déroulé du 29 juin, de 13h à 22h30 le même jour.