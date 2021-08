Kate Middleton dit que Charlotte et George ont une relation adorable avec Queen | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a déclaré que la reine, 95 ans, était « ravie » lorsque les Cambridges ont révélé qu’ils attendaient une fille il y a six ans. Le monarque a montré son affection pour tous ses arrière-petits-enfants, cependant, elle peut avoir un préjugé envers la petite princesse.

En 2016, Kate a partagé un aperçu de la réaction de la famille royale lorsqu’elle et le prince William ont annoncé qu’ils attendaient une petite fille.

“La reine était vraiment ravie que ce soit une petite fille”, a-t-elle déclaré dans le documentaire d’ITV Our Queen At Ninety.

«Je pense que dès que nous sommes revenus ici à Kensington, elle était l’une de nos premières visiteurs ici.

« Je pense qu’elle aime beaucoup Charlotte.

“Elle laisse toujours un petit cadeau ou quelque chose dans leur chambre quand nous partons et restons, et cela montre juste son amour pour sa famille”, a-t-elle ajouté.

La duchesse a également partagé son premier Noël au domaine de Sandringham lorsqu’elle a décidé de faire de la reine un chutney fait maison à partir de la recette de sa grand-mère.

« J’ai pensé : ‘Je vais lui faire quelque chose.’ Ce qui aurait pu très mal tourner », a déclaré Kate à ITV.

« J’étais un peu inquiet à ce sujet, mais j’ai remarqué le lendemain qu’il était sur la table.

“Je pense qu’un geste aussi simple m’a beaucoup aidé et je l’ai remarqué depuis qu’elle l’a fait à de nombreuses reprises et je pense que cela montre juste sa prévenance, vraiment, et son souci de s’occuper de tout le monde.”