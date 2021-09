Kate Middleton dit que ses enfants sont «très intéressés» par le passe-temps commun de William et Harry | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Cambridge a passé du temps mercredi à visiter une base aérienne militaire britannique qui participait à des missions de sauvetage en Afghanistan, où elle a révélé que ses enfants aimaient beaucoup tout ce qui concerne les avions. Pendant son séjour dans l’armée de l’air à la base aérienne de la RAF Brize Norton, l’épouse du prince William a remercié les membres des équipes de secours qui ont aidé à évacuer 15 000 personnes d’Afghanistan ces dernières semaines.

Dans une interview exclusive avec PEOPLE, le sergent-arrimeur Mark Curtis a déclaré que Kate connaissait trois petits qui auraient également adoré visiter l’avion militaire.

“Elle a mentionné que ses enfants sont très intéressés par les avions”, a déclaré Curtis.

Il n’est pas étonnant que le sujet des enfants soit venu à l’esprit lors de la visite, car bon nombre des personnes secourues par ces officiers militaires étaient des enfants et des bébés.

« La vue à l’arrière de l’avion était phénoménale.

«Une foule de visages, et il y avait tellement d’enfants, comme si la moitié de tous ces vols étaient avec des enfants et de petits bébés.

«Et, vous savez, ces enfants étaient comme nos enfants qui montaient à bord d’un énorme avion, ils étaient vraiment excités.

“Alors que les adultes étaient tous plus soulagés, choqués et effrayés et se demandaient ce qui se passait ensuite.”

Le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, pourraient avoir reçu le virus de l’avion de leur arrière-grand-père Philip, de leur père William et de leur oncle Harry.

LIRE LA SUITE: Melania Trump fait exploser le livre révélateur de l’ancien chef de cabinet

Il a continué ce passe-temps jusqu’en 1997, lorsqu’il a effectué son dernier vol de Carlisle à Islay à l’âge de 76 ans.

Malgré la mort de sa sœur de cette manière horrible et de l’oncle de la reine également, Philip était toujours déterminé à apprendre à voler.

Le prince George et le prince Charlotte ont une certaine expérience dans un avion privé alors qu’ils se sont envolés à l’étranger pour accompagner leurs parents lors d’engagements importants avant d’avoir deux ans.

George a d’abord participé à une tournée officielle alors qu’il n’avait que neuf mois, visitant l’Australie du 7 au 25 avril 2014.

Charlotte a visité le Canada entre le 24 septembre et le 1er octobre 2016, alors qu’elle n’avait que 16 mois.

Rapports de Hello! Le magazine et agence de presse ANI a déclaré que le prince William, Kate et leurs trois enfants étaient tous présents au mariage de M. James Middleton le week-end dernier en France.

C’était la première fois que le prince de trois ans quittait le Royaume-Uni, après sa naissance en 2018.

À la suite de ce que sa mère a dit, le plus jeune enfant de Kate et William est probablement entré dans son premier avion pour la Provence avec joie.